Rožnati oktober: osveščanje, zgodnje odkrivanje in zdrav način življenja

Delež bolnic, ki preživijo, se razlikuje med posameznimi državami, pokrajinami in celo med posameznimi bolnišnicami v isti državi. Umrljivost žensk za rakom dojk se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku.

Ob koncu leta 2016 je v Sloveniji živelo 17.316 bolnic, ki jim je bila kdaj v življenju postavljena diagnoza raka dojk. Najpogosteje za rakom dojk zbolevajo ženske od 50. do 65. leta. Rak dojk sicer spada med bolezni z dobrim preživetjem, so zapisali na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti nov primer raka pri ženskah rak dojk. Ta ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi eden do dva odstotka moških. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli okoli 1300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 žensk in do 10 moških pa umre.

Pomembno pregledovanje dojk

Na Onkološkem inštitutu ob tem poudarjajo, da je za zgodnje odkrivanje raka dojk pomembno, da si ženske redno vsak mesec same pregledujejo dojke. Starejše od 50 let pa naj se odzovejo vabilu državnega presejalnega programa za raka dojk DORA in opravijo presejalno mamografijo.

OnkologinjaSimona Borštnar z onkološkega inštituta je opozorila, da se tudi na področju onkologije spopadajo s pomanjkanjem zdravnikov, predvsem internistov onkologov, ki vodijo vsa zahtevnejša sistemska zdravljenja, in kritičnim pomanjkanjem prostora za vse ambulantne preglede, ki jih potrebujejo onkološki bolniki.

"Ob tem, da se incidenca raka dojk še vedno povečuje, sistemska zdravljenja pa so vedno kompleksnejša in daljša, to vodi v skrajševanje časa, namenjenega posamezni bolnici, posledično pa k slabši oskrbi. Pri zdravljenju raka dojk namreč že dolgo ni pomembno samo to, da bolnica preživi, pač pa tudi, da zdravljenje preživi kakovostno, z dobro obvladanimi neželenimi učinki in brez kasnejših posledic," je izpostavila Borštnarjeva.

Prekomerni telesni teži in pomanjkanju telesne aktivnosti lahko pripišemo od 25 do 33 odstotkov vseh primerov raka dojk

Za zmanjševanje umrljivosti je pomembno predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito in posameznici prilagojeno zdravljenje. Letos so pri Europi Donni v ospredje rožnatega oktobra znova postavili skrb za svoje zdravje, saj lahko sami s svojim življenjskim slogom danes prispevamo k svojemu zdravju v prihodnosti. Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. V skladu s temi raziskavami lahko prekomerni telesni teži in pomanjkanju telesne aktivnosti pripišemo od 25 do 33 odstotkov vseh primerov raka dojk. Kar pomeni, da so zdrav način življenja, z rednim gibanjem, zdravo in uravnoteženo prehrano ter ohranjanje normalne telesne teže predstavljajo tri preproste, vendar ključne odločitve za zdravje.

V skrbi za zdravje na onkološkem inštitutu svetujejo izogibanje kajenju, pitju alkoholnih pijač in sončenju. Tveganje za raka dojk znižujeta tudi redna telesna aktivnost in vzdrževanje normalne telesne teže.