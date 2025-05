Rožnato, osvežilno in čisto poletno: Portorož vabi na Vrtnice & Rosé

OGLAS

Na dogodku boste lahko degustirali roséje iz dvanajstih vinskih kleti. FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

V soboto, 24. maja, se bo portoroški Rožni vrt prelevil v eleganten lounge med cvetjem, kjer bodo obiskovalci ob spremljavi glasbe razvajali svoje brbončice z vrhunskimi vini in peninami rosé. Dogodek Vrtnice & Rosé že tradicionalno združuje pristne okuse, cvetlične vonje in glasbene ritme v edinstveno doživetje z lahkotnim, sproščenim vzdušjem in pridihom elegance.

Vina rosé in gurmanski prigrizki

Dogodek se začne ob 15. uri, uradni del pa ob 17.30, ko bosta zbrane pozdravila direktorica Turističnega združenja Portorož, mag. Patricija Gržinič, in piranski župan Andrej Korenika, ki bo simbolično posadil vrtnico Portorož.

Dogodek Vrtnice & Rosé bo portoroški rožni vrt spremenil v eleganten vrtnični "lounge". FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Na voljo bodo vina in penine rosé iz dvanajstih vinskih kleti – enajst iz vinorodne dežele Primorska in eno iz hrvaške Istre: Vinakoper, Brič, Kmetija Mahnič, Bordon, Kmetija Jogan Damijan, Vinska klet Kralj, Vina Sanabor, Vina Mihelj, Montemoro, Posestvo Ferjančič, Vinska klet Robi & Dorjano Korenika in Vinska klet Radanović. Vstop v Rožni vrt bo brezplačen, za 15 evrov pa si lahko privoščite degustacijski kozarec in 5 kuponov za pokušino vin. Poleg vrhunskih roséjev bodo postregli tudi izbrane prigrizke, sladice in poletne pijače.

Eleganca vrtnic, pridih nostalgije in večer vrhunske glasbe

Na prizorišču boste lahko kupili tudi sadiko znamenite vrtnice Portorož, z oranžno žarečimi cvetovi, ki bo polepšala vsak vrt. Za posebno vzdušje bodo poskrbeli člani društva Rosa Klementina v kostumih iz začetka 20. stoletja, poskrbljeno pa bo tudi za poslikavo obrazov.

Z jazzovsko obarvanim repertoarjem bosta nastopila izvrstna Uroš Perić in Maja Keuc – Amaya. FOTO: Jesse Štefane icon-expand

Za glasbeni uvod bo nastopila Nuška Drašček, večer pa se bo zaključil v stilu – z izvrstnim nastopom Uroša Perića in Maje Keuc – Amaye, ki bosta oder napolnila z jazzovsko obarvanimi skladbami in prefinjeno energijo.

Mesec vrtnice Portorož: ko vsak kotiček diši po pomladi