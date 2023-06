RT in Sputnik se izmikata cenzuri, Akos ukazal blokado novih domen

Evropska unija je 1. marca 2022 zaradi ruske invazije na Ukrajino določila prepoved oddajanja ruskima državnima medijema RT in Sputnik v državah EU, nato pa na seznam dodala še druge ruske medije. Kljub določitvi seznama cenzuriranih medijev pa se vedno znova pojavljajo nove domene, preko katerih Rusija v 'evropskem etru' distribuira svoj narativ. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije priznava, da je temu izredno težko slediti.

Ruska invazija na Ukrajino je spremenila tudi podobo evropske medijske krajine. Od začetka marca so namreč zaradi sankcij, ki jih je EU sprejela z uredbo Sveta EU 2022/350 1. marca 2022, s televizijskih, računalniških in telefonskih zaslonov izginili ruski programi, pretežno namenjeni mednarodnemu občinstvu. Uredba je določila prepoved oddajanja ruskima državnima medijema RT in Sputnik v državah EU. Kasneje je Evropska komisija na seznam dodala še NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervij Kanal. Uredba operaterjem v EU nalaga tudi prepoved prenosa oziroma distribucije programa vseh naštetih medijev, od 25. 2. 2023 pa sta na tem seznamu prepovedanih programov še RT Arabic in Sputnik Arabic.

Toda, več kot leto dni od sprejetja sankcij proti ruskim medijskim hišam, 'informacije in dezinformacije' iz ruske strani vseeno prihajajo na evropske ekrane. Kako jim uspeva zaobiti blokado distribucije vsebin? Odgovor je enostaven - z ustanavljanjem novih domen. Pred več meseci je bila dostopna stran RT Balkan na spletni domeni https://rt.rs, nato pa se je pred kratkim pojavila še Sputnik Globe dostopen preko domene https://sputinikglobe.com.

icon-expand Sputnik Global FOTO: Zajem zaslona

Za pojasnila smo se obrnili na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in tudi slovenske operaterje. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije nam je sporočila, da je glede programov, dostopnih na domenah, o katerih smo spraševali, operaterjem že naložila blokiranje vsebine. "Agencija ob tem pojasnjuje, da so evropski regulatorji v letu 2022 na nivoju Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), v okviru delovne skupine BEREC za odprti internet, pripravili še seznam spletnih domen, za katere bi prav tako veljala določila uredbe. Agencija ga je posredovala operaterjem in ti so vse domene iz seznama blokirali," odgovarjajo v Akosu. Vendar dodajajo, da so za tem začele nastajati nove in nove domene, ki jim je nemogoče slediti. Zato so bile aktivnosti v zvezi z dopolnjevanjem seznama spletnih domen na ravni BEREC kasneje ustavljene. "Pogostim spremembam na trgu, tudi z uvajanjem vedno novih domen, je izredno težko slediti, zato so vsakršna opozorila za pravočasno prepoznavo takšnih domen dobrodošla," so še zapisali v odgovoru.

Operaterji sledili navodilom, nekateri uporabniki zaobidejo blokade Ali so sledili navodilom Aksoa, smo vprašali slovenske operaterje A1, Telemach in T-2. Pri A1 pravijo, da so dolžni zagotavljati odprt dostop do interneta ter da smejo blokirati le tiste domene, za katere na podlagi veljavne zakonodaje prejmejo sodno odredbo ali ustrezno zahtevo upravnih organov. "Do sedaj smo na podlagi Uredbe Sveta (EU) o omejevalnih ukrepih zaradi agresije Rusije v Ukrajini od AKOS prejeli zahteve za blokade več seznamov spletnih strani, ki smo jih blokirali. O dostopnosti spletnih strani, o katerih sprašujete, nas je pretekli teden AKOS obvestil in zahteval blokado, kar smo storili." Pri A1 sicer dodajajo, da nimajo vpliva na poskuse izogibanja blokadam. "Blokada pri naših uporabnikih deluje pod pogojem, da imajo na svojih modemih nastavljen privzet DNS naslov. V primeru, da uporabniki DNS naslov na modemih spremenijo, se lahko zgodi, da blokado zaobidejo, na kar kot operater nimamo vpliva."

icon-expand RT Balkan 'domuje' na srbski domeni .rs