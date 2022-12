RTV o prijavi spolnega nadlegovanja: Vpleteni osebi ne bosta imeli stikov

Poudarili so še, da vedno zasledujejo cilj, da se zaščiti žrtev in da so kazniva dejanja preiskana v celoti. "Celovitost pa pomeni tudi, da se preiskuje vse vrste kaznivih ravnanj, ki jih je lahko v posamičnih primerih tudi več hkrati," pojasnjujejo in dodajajo, da je treba razumeti, da policija lahko deluje zgolj v okviru znanega in v okviru zakonskih pooblastil. "Podrobnejših pojasnil vam zaradi interesa preiskave, ne moremo posredovati," so dodali.

"V okviru varstva osebnih podatkov vam glede vaših vprašanj lahko zgolj potrdimo, da v zadevi na podlagi podane pisne prijave iz konca meseca novembra 2022, vodimo predkazenski postopek zaradi sumov kaznivih dejanj s poglavja zoper delovno razmerje in socialno varnost," so odgovorili na Policiji in dodali, da bodo o vseh ugotovitvah obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

RTV: Vpleteni osebi do zaključka preiskave ne bosta imeli nobenih neposrednih osebnih stikov

Da so prejeli prijavo zaposlene glede domnevnega neprimernega obnašanja sodelavca, so nam potrdili tudi na RTV. Na neprimerno in agresivno vedenje domnevnega storilca naj bi zaposleni na RTV sicer opozarjali že dalj časa. Novinarka naj bi zdaj zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja prijavo podala zoper urednika TV Slovenija J.E. Domnevni storilec naj bi sicer po prijavi odprl bolniški stalež, a naj bi se v soboto vrnil na delovno mesto. Prav zato bi lahko prišlo do stika med prijaviteljico in domnevnim storilcem, skrb je izrazil tudi aktiv novinarjev Informativnega programa.

Z RTV-ja odgovarjajo, da je takoj po prejemu generalni direktor prijavo odstopil pooblaščenki za mobing, ki pa je bila s prijavo že seznanjena. Dodali so, da ima RTV Slovenija sprejet Dogovor o preprečevanju in odpravljanju mobinga v javnem zavodu RTV Slovenija, ki ureja postopek ravnanja v primeru prijav domnevnega mobinga, neprimernega obnašanja, nadlegovanja in podobnih odklonov na delovnem mestu.

V skladu z Dogovorom ima RTV Slovenija imenovano pooblaščenko za mobing in tudi Skupni odbor za prepoznavanje in preprečevanje mobinga, pravijo. Dogovor med drugim določa, da je postopek do zaključka zaupen, generalni direktor po koncu postopka prejme poročilo o dogodku s predlogom ukrepov, je sporočila Služba za komuniciranje RTV Slovenija.

"Generalni direktor je sicer odgovornim za organizacijo dela v enoti, iz katere izhajata domnevna žrtev in domnevni povzročitelj, takoj naložil, da se do zaključka postopkov delo organizira tako, da vpleteni osebi ne bosta imeli nobenih neposrednih osebnih stikov," še pravijo. Po njihovih besedah se z navedenim obema vpletenima osebama zagotavlja varno delovno okolje, navedeno navodilo pa tudi z ničimer ne prejudicira ugotovitev Skupnega odbora. "Do zaključka opisanih internih postopkov RTV Slovenija postopkov ne sme in ne bo komentirala," so sklenili.