RTV po sobotnem 'zapletanju': Andrej Stare je komentiral spontano

Sobotno komentiranje tekme svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na Kulmu Andreja Stareta je v javnosti poželo nemalo kritik, zgražanja in podpore. Da je svoje delo opravljal nestrokovno, pa vse do obtožb, da je polete komentiral pod vplivom alkohola. In če Stare na naše klice že drugi dan ne odgovarja, so dogajanje zdaj vendarle komentirali na RTV. Medtem ko so še včeraj govorili o težavah, danes odgovarjajo, da komentatorji prenose velikokrat izpeljejo spontano in čustveno, Stare pa da po vseh letih še vedno ostaja izjemno priljubljen.