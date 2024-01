RTVS onemogočil dostop do delovnega mesta 15 zaposlenim na čakanju

Gerič je odnos vodstva RTVS do zaposlenih na čakanju označil za "šikaniranje" oziroma zlorabo pooblastil. Pojasnil je, da odredba ni upoštevala zakona o delovnih razmerjih, po katerem bi morala uprava RTVS o tem seznaniti sindikate, narediti program dela in pozvati zaposlene, da porabijo viške ur in star dopust.

Odgovorni urednik drugega programa TVS Rajko Gerič je dejal, da odredba o napotitvi na čakanje ni upoštevala zakona o delovnih razmerjih, in jo označil za nezakonito. Po Geričevih navedbah so jim odredbo o napotitvi na čakanje sicer posredovali že 29. decembra, a jo je podpisal namestnik direktorice TVS. Kot je povedal Gerič, so zaposleni tej odredbi oporekali, ker namestnik ni pooblaščen za to.

Zaposlenim v oddaji Panorama, ki za leto 2024 ni bila uvrščena v programsko-produkcijski in finančni načrt, so v sredo iz uprave javnega zavoda posredovali odredbo o napotitvi na čakanje na delo doma od 3. do 31. 1. 2024.

"Ker smo še vedno redno zaposleni, delodajalec nima nobene podlage, da bi nam onemogočil, da pridemo do svojega delovnega mesta," je v izjavi za medije dejal urednik. Ker jim je bil vstop v delovne prostore onemogočen zaradi blokiranih delovnih kartic, so se že obrnili na inšpekcijske službe in policijo.

"Medtem, ko mojim kolegom ni omogočeno delo, nekatere na novo zaposlujejo," je dodal. Interno zaposlovanje novih novinarjev in honorarnih delavcev namreč še vedno poteka. Kljub temu, da v novem programsko-produkcijskem načrtu ni bila ukinjena le Panorama, ampak več oddaj na RTVS, so po njegovih navedbah odredbo o čakanju na domu dobili le delavci v Panorami.

Uprava pa je danes dodatno pojasnila, da RTVS delavcem v času veljavnosti odredbe ne more zagotavljati dela. Vstop in zadrževanje v varovanih prostorih ter drugih prostorih objektov RTVS in v njegovi okolici brez utemeljenega razloga, ki ni vezan na delovanje zavoda, nista dovoljena oz. sta prepovedana, so dodali.

"Zaposlenim bo omogočen dostop do prostorov, kjer morebiti hranijo svoje osebne stvari in jih želijo iz prostorov RTVS odnesti v obdobju veljavnosti odredbe," so zagotovili v sporočilu za javnost.

RTVS je omenjene zaposlene napotil na čakanje zaradi poslovnih oz. organizacijskih razlogov. Skladno s sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za 2024 in odpovedjo programov jim kot delodajalec začasno ne more več zagotavljati dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, so v soboto pojasnili v zavodu.

"Delodajalec bo javnega uslužbenca o datumu in uri vrnitve na delo obvestil najmanj 24 ur pred zahtevanim prihodom na delo. Čakanje na delo na domu lahko traja največ šest mesecev v posameznem koledarskem letu. V času čakanja na delo ima javni uslužbenec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz 7. odstavka 137. člena zakona o delovnih razmerjih," so zapisali.