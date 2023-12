RTVS: V prvi polovici leta manj rezov, v drugi grozi 'programski mrk'

Ob tem so s sklepom upravi naložili, da pripravi program celostne programske, kadrovske, finančne in sistemske reorganizacije RTVS.

Predsednik uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zvezdan Martić je uvodoma pojasnil, da so razmere izjemno težke, programsko-produkcijski načrt pa da so pripravili na realnih predpostavkah. "Predlog je najboljše, kar smo v tem času in s temi viri lahko pripravili," je dejal. V programu so po njegovih besedah ohranili vse, na kar so člani sveta opozorili na preteklih sejah. Ohranjajo tudi storitve za gluhe in naglušne ter programe o manjšinah. Dodal je, da glasbena produkcija v prvem tromesečju ne bo okrnjena, potekajo pa tudi pogovori z oglaševalci o dodatnih sredstvih.

Člana uprave Simon Kardum in Franci Pavšer sta povedala, da se z načrtom ne strinjata. Kardum je opozoril na podpis sporazuma med vlado in socialnimi partnerji o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu, kar bo za RTVS na odhodkovni strani pomenilo 1,9 milijona evrov več, ki niso predvideni v načrtu. Pavšer pa je opozoril, da kadrovski načrt ni usklajen z enotami in dejal, da bodo s krčenjem programa izgubili tudi občinstvo, ki ga bodo težko pridobili nazaj.