Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premierja Jure Leben.

Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), in dodatkom za pomoč in postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja. "Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo," je poudaril Leben v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona.