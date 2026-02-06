Naslovnica
Slovenija

Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč

Ljubljana , 06. 02. 2026 11.30 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
A.K. STA
Otroški dodatek

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili. V prvem bo prejemnik prejel denarno pomoč, do katere je upravičen samo on. Na ta del bo rubež mogoč, ne bo pa na drugi del nakazila, s katerim bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premierja Jure Leben.

Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), in dodatkom za pomoč in postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja. "Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo," je poudaril Leben v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona.

Denar v denarnici
Denar v denarnici
FOTO: Shutterstock

Kar zadeva razdelitev redne denarne socialne pomoči, pa je po njegovih besedah dogovor, da bo v dve nakazili razdeljena od 20. marca. Verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

rubež socialna pomoč

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DirtySanchez
06. 02. 2026 13.04
Vse jim je potrebni pobrat, če ne spoštujejo zakonov jim je potrebno pobrati vse in če jim to ni všeč naj se preselijo v katero drugo državo.
Odgovori
+1
1 0
Zelena travica
06. 02. 2026 13.03
Norca se delate iz nas k delamo resno no.
Odgovori
0 0
Nežna dušca
06. 02. 2026 13.02
Kako bo pa odplačal globe rekorder, ki jih ima 466? Če vsak mesec plača eno, če jo seveda sploh bo ima dela za 39 let. Do takrat bo pa že vse zastaralo.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
06. 02. 2026 12.58
Zakaj bodo lenuhi na socialni spet privilegirani, da ne bodo plačevali kazni. Če si delavec te nihče ne vpraša ali imaš na računu dovolj za kazen? Treba zrušiti zblojene levičarje na volitvah da bomo spet vsi državljani enakopravni.
Odgovori
+3
3 0
peresni
06. 02. 2026 13.02
Vsi socialkarji so za janšiste...oni vsem obljubljajo lepše življenje. Ampak stvar je v tem, da samo za koritneže SDS NSi L Logarja. Za ostale bo ostalo 70 devic po smrti.
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
06. 02. 2026 12.53
šutar droge in alkohol
Odgovori
+3
3 0
galeon
06. 02. 2026 12.51
Pa so spet zmagali kršitelji.
Odgovori
+5
6 1
Verus
06. 02. 2026 12.56
kršitelj je lahko res slab clovek, a vendar ima tudi otroka (lahko).
Odgovori
-3
0 3
Verus
06. 02. 2026 12.57
Razumem pa, kaj mislis in zakaj. Zato se strinjam z idejo, da bi socialna morala biti zastavljena tako, da placa poloznice, denar na kartici pa lahko porabi samo v trgovini. Kako to izvesti, pa ne vem.
Odgovori
+1
1 0
Zelena travica
06. 02. 2026 13.04
Uzet otroke. Neodgovorni starši.
Odgovori
0 0
peresni
06. 02. 2026 12.50
Pod desnimi boste imeli po enem mandatu po tri službe za preživetje. Kaj šele za zdravljenje, šolanje....
Odgovori
+0
3 3
Ejga-Tega
06. 02. 2026 12.51
Pomoje bolj pomedene pločnike in ceste
Odgovori
+3
3 0
peresni
06. 02. 2026 13.00
A boste šli delati?
Odgovori
-1
0 1
modrook
06. 02. 2026 12.47
1) pregledat temeljito vse upravicence 2) tisti ki se samo "slepajo" takoj skenslat 3) tistim pa ki so res upraviceni pa zvisati na 1000€. Ce se zadeve lotimo pravilno bi po mojem mnenju ostalo verjetno 20% upravicencev. Dejansko bi nas davkoplacevalce povisanje transferja stala bistveno manj ker bi se manj naroda napajalo.
Odgovori
+2
2 0
Ejga-Tega
06. 02. 2026 12.45
A veš kolk km cest, pločnikov imamo za pomesti. Ob cestah pobrati smeti. Uf, dela kolikor ga vidiš. Ne rabijo tile socialne
Odgovori
+7
7 0
mertseger
06. 02. 2026 12.29
Svoboda se je usrala še z edinim pametni zakonom ki so ga v tem mandatu sprejeli. Torej na naslednjih volivah nimate kaj za pokazat.
Odgovori
+9
10 1
Dunce
06. 02. 2026 12.28
Samo malo zagrozijo, pa jim popustijo. Po protestih v torek, jim bodo pobrano že vračali in najbrž dvignili prejemke. Naj se ustanovi sklad za žrtve romskega kriminala, klub temu, da se storilci včasih celo najdejo, dobi pokradeno ali materialno škodo le redko kdo povrnjeno. Da o telesnih poškodbah sploh ne pišem. Lepo je bit ogrožen.
Odgovori
+9
9 0
optimist11
06. 02. 2026 12.28
Tisti, ki ne plača. Zapor in prisilno delo. Na tak način , kot so sedaj sprejeli se enim smeji...
Odgovori
+7
7 0
Darko32
06. 02. 2026 12.25
Tukaj vidimo lažno socialno državo. Namreč če preberemo cel članek vidimo, da nikjer ne piše do katerega zneska se ne sme izvajati izvršba. Tega zneska ne smejo napisati, ker vedo, da so zamočili na celi črti. Naj napiešjo pred volitvami če si upajo. To bo samo potrditev ali delajo tisto, kar govorijo.
Odgovori
+7
7 0
kakorkoliže
06. 02. 2026 12.22
Golob se obnaša kot Trump. En dan nekaj sprejme, potem pa se drug dan že premisli.
Odgovori
+2
2 0
Omreznina2024
06. 02. 2026 12.21
Če nima zdravstenega potrdila, da je nezmožen za delo , ni invalid ali da ni izgubil službo, ta ni upravičen za prejemanje socialne. Ne more in ne sme več vlada in ministrstvo dajat naš denar , tem brezdelnežem. Zakaj 3 NEPLAČANE TERJETVE ? Že po prvi neplačani terjatvi , bi morali jim zarubit, sploh tem , ki se ve ,da so imeli teh neplačanih terjatev preveč v svojem življenju.
Odgovori
+8
9 1
mužet
06. 02. 2026 12.20
Romi so državljani RS tako kot jaz in naj se država do njih obnaša tako kot do mene. Tako kot jaz naj tudi oni plačujejo davke, kazni in spoštujejo zakone tako kot normalni državljani RS. Ali niso normalkni????
Odgovori
+6
6 0
Tine990
06. 02. 2026 12.17
Spet ena golobova. Prvo pobere socialne😁 potem se pa pohvali da jih bodo lahko pobrali samo polovico, 😁 kir kral j ta golob resil nas je pred lastnim zakonom😁
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
06. 02. 2026 12.17
Vsi so bili za Šutarjev zakon. Zdaj so problemi. Vsi so za odstranitev otrok z Interneta. Bodo problemi.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
06. 02. 2026 12.15
Rubež bi moral biti v omejen le na določeni odstotek pomoči, da ne ogrozi osnovnih potreb prejemnika. Če presega ta znesek, ga je treba odtegniti v več mesecih.
Odgovori
+4
4 0
Groucho Marx
06. 02. 2026 12.10
Če ne delaš serijskih prekrškov in če poravnavaš svoje obveznosti, si popolnoma zavarovan pred izvržbami.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
