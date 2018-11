Rubikovo kocko sestavil v 8,02 sekunde

V Ljubljani je potekalo mednarodno prvenstvo v hitrostnem reševanju Rubikove kocke, na katerem je slavil Jure Gregorc iz Trzina, ki je kocko "rešil" v zgolj 8,02 sekunde.

Lanski rekord na Ljubljana Open 2017 v klasični kategoriji 3x3x3 je pristal v rokah Staša Zupana, ki je za razrešitev Rubikove kocke potreboval 7,74 sekunde. Svetovni rekord v isti kategoriji pa pripada Avstralcu Feliksu Zemdegsu, ki je letos na tekmovanju Cube for Cambodia 2018 kocko razrešil v 4,22 sekunde.

Na dvodnevnem dogodku so se udeleženci ter učenci osnovnih in srednjih šol mojstrskih trikov lahko učili od najboljših. Dogodek je Balassijev inštitut, kulturni center madžarskega veleposlaništva, organiziral skupaj z dvema slovenskima delegatoma, Jernejem Omulecom in Petro Kobal Vogrinec.