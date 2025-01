Pogrešanih rudarjev še niso našli: 'Lahko bi trajalo dan ali dva, morda tudi več'

V nesreči je po ocenah vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala. Zdaj ga ročno odstranjujejo, da bi prišli še do ostalih pogrešanih. Upajo na najboljše, bojijo pa se najslabšega, je v torek še dejal generalni direktor rudnika Marko Mavec .

Odkop premoga je ustavljen do nadaljnjega. Kumer je kot razlog navedel varnostni vidik, saj so bile vse reševalne ekipe poslane na mesto nesreče, zato nočejo, da bi na drugih deloviščih imeli nižjo stopnjo zagotovljene varnosti. "Iskanje pogrešanih je veliko psihično breme, ki se mora čim prej končati," je še dodal Kumer.

Bojan Kumer , minister za okolje, podnebje in energijo, je pozno zvečer sporočil, da so reševalci doslej prekopali prvih pet metrov mulja. "Gre za luknjo tipa 10 kvadratnih metrov in dolžine skoraj 50 metrov," je o razsežnosti in zahtevnosti reševalne akcije pojasnil Kumer. "Predvidevajo, da sta pogrešana v prvi tretjini gmote, zato bi iskanje lahko trajalo dan ali dva, če se nahajata globlje, tudi še več."

Občani so v torek začeli pred kipom rudarja na Titovem trgu v Velenju prižigati sveče in polagati cvetje v znak sožalja ter upanja.

"Življenje je tako krhko in nepredvidljivo, da nas lahko v trenutku oropa dragocenih ljudi, ki jih imamo radi in spoštujemo. Aleksander je bil človek izjemnega poguma, predanosti in dobrote. Bil je steber naše skupnosti, ki je vedno pomagal, ko smo ga potrebovali, ter s svojo prisotnostjo vlival moč in upanje," so zapisali.

Rudarska inšpekcija že v ponedeljek začela izredni nadzor

Kraj nesreče so si ogledali tako kriminalisti in policisti kot tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Izredni nadzor je sicer že v ponedeljek začela tudi rudarska inšpekcija. Kot je pojasnil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, bodo pregledali vzroke in ostale zadeve v zvezi z dogodkom.

Želi si potrditev, da je rudnik varen in da bo ustrezno deloval tudi po tem tragičnem dogodku.