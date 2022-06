Rudarji velenjskega premogovnika zbirajo podpise za dostojno malico

Malica za pet evrov in pol. Kos kruha, salama, 50 gramska pašteta, banana in polovica čebule. Za šest evrov pa – kruh, majoneza, slanina v kosu in majhna tortica. To so malice za rudarje, ki potujejo 500 metrov pod zemljo, v velenjski premogovnik.

Asmir Bećarević, predsednik sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije opozarja: "Pozabljamo na tisto najbolj osnovno, se pravi osnovno prehrano. Človek mora za varno delo tudi kvalitetno jesti." "Včasih je bilo samoumevno, če si zaprosil za dodaten kos kruha, če si zaprosil za kakšen paradižnik si dobil to zraven, sedaj pa več tega ni," pa pravi Slobodan Nezirović, zaposlen v Premogovniku Velenje. Suad Hodžić, član sindikata pa se spominja: "Prej smo dobili za malico četrt kruha, četrt kilograma kruha. Zdaj tega ne dobiš več."

S to malico bi moral rudar, ki skoraj osem ur opravlja naporno fizično delo, preživeti. In povrhu vsega mora zanjo danes odšteti v povprečju evro več kot še pred mesecem dni. Najcenejši sendvič je včasih stal evro 80, danes pa skoraj tri evre. In medtem ko knapom pripada izključno hladna malica, ki jo velikokrat pojedo kar stoje in v neprimernih pogojih, pa tisti, ki v temo rudnika ne gredo, dobijo denimo takšen topel obrok za 4 evre in 62 centov.

"Topla malica včasih oziroma večkrat zadostuje nekaterim kriterijem. A hladna malica, ki je namenjena delavcem v jami je zelo slabe kakovosti in tudi mislim, da je dobimo premalo," je jasen Nezirović. "Delavci v jami še trdijo, da v nočni izmeni ali tudi popoldan, velikokrat dobijo star kruh," dodaja Hodžić. Kruh lahko zamenjajo le, pred odhodom v jamo, saj nenačrtovani izhodi iz rudnika niso možni. Razočarani nad drugorazrednostjo so že začeli zbirati podpise za dvig nadomestila za prehrano. Namesto zdajšnjih dobrih 6 evrov zahtevajo: "Da 7,91 evrov delodajalec nakaže delavcem na tekoči račun ali pa da 7,91 evrov nakaže na delovno kartico kot do sedaj in če ostane še kaj na koncu meseca, naredi poračun."

Če bodo zbrali vsaj 600 podpisov, bodo zahteve predali vodstvu, ki pa opisanih razmer za zdaj ne komentira.