Rudnik 'belega zlata' tik ob slovenski meji: lahko onesnaži Dravo in pitno vodo?

Litij, znan tudi kot 'belo zlato', je material, brez katerega si ne znamo predstavljati zelenega prehoda. Nepogrešljiv je v boju proti podnebnim spremembam, saj je pomemben za izdelavo baterij za električna vozila in ključen za sončno in vetrno energijo. Najbližje nam je zaradi izkopavanja litija zavrelo v Srbiji, prebivalci so se podali na ulice in začasno dosegli prepoved rudarjenja litija. A gigant Rio Tinto, ki stoji za projektom, se ni predal. Julija 2024 je srbska vlada sprejela uredbo, ki Riu Tintu omogoča ponovni zagon projekta pridobivanja litija, smo poročali. Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija škodljivo za zdravje ljudi in okolje ter mu že ves čas nasprotujejo.

Zdaj pa se nov projekt napoveduje le 40 kilometrov od slovenske meje. In kot je videti za zdaj: brez okoljske presoje tveganj in čezmejnih vplivov. Nedaleč od slovenske meje v okolici Wolfsburga oziroma Volšpreka, v gorovju Koralpe na avstrijskem Koroškem, se namreč pospešeno pripravlja projekt izkopavanja litija, opozarjajo v okoljski organizaciji Alpe Adria Green. Projekt je že v napredni fazi priprave. Za projektom stoji European Lithium (ECM), hčerinska družba v 100-odstotni lasti družbe Critical Metals, ki kotira na borzi Nasdaq. European Lithium s sedežem v Avstraliji ima 74,30-odstotni delež v Critical Metals. 29. novembra je bila naložba podjetja ocenjena na 452,3 milijona dolarjev.

"Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo menimo, da čezmejni vplivi na podzemne vode in reko Dravo, ki je čezmejnega značaja, ne morejo biti izključeni, zato smo avstrijsko stran pozvali k realizaciji čezmejnega posvetovanja."

Alpe Adria Green skrbi morebitno onesnaženje reke Drave in vplivanje na kakovost pitne vode, ki jo črpajo vse občine dolvodno od avstrijske meje, saj so črpališča večinoma ob reki Dravi. Občine ob reki Dravi namreč črpajo pitno vodo neposredno iz reke ali njenih obrežij. Onesnaženje bi zahtevalo obsežno čiščenje, s čimer bi nastali dodatni stroški in tveganje za zdravje prebivalcev, ocenjujejo. Reka Labotnica, ki teče skozi Labot, se približno dva kilometra od slovensko-avstrijske meje izliva v Dravo. Zaradi te bližine ima vsak morebiten vpliv iz rudarskega območja potencialno resne posledice za okolje in vodne vire tudi na slovenski strani meje, opozarjajo.

Kot izpostavljajo, je reka Drava eden najpomembnejših vodotokov v regiji, ki prečka več držav in zagotavlja ključen habitat za številne vrste organizmov. Ekosistemi v reki Dravi vključujejo ribe, nevretenčarje, rastline in mikroorganizme, ki so tesno povezani s kakovostjo vode in njenim fizikalnokemijskim ravnovesjem. Ribe, kot so potočna postrv, lipan in redki sulci, so občutljive na spremembe kakovosti vode. Kemično onesnaženje bi lahko zmanjšalo njihove populacije. A kot poudarjajo, niso prizadete le ribe, ampak tudi nevretenčarji, mikroorganizmi in vodna vegetacija, ki imajo ključno vlogo v ekosistemu.

Kljub temu pa po avstrijski zakonodaji za rudarska območja, manjša od 10 hektarjev, ni potrebna presoja vplivov na okolje (OPE), kar vključuje tudi čezmejno presojo vplivov na okolje. To je zelo sporno, saj pridobivanje litija zahteva uporabo velikih količin žveplove kisline in drugih kemikalij, kar prinaša visoko tveganje za onesnaženje tal in vodnih virov, svarijo.

MOPE Avstrijo pozval k čezmejnemu posvetovanju, na sodišču pritožba

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo o izkopavanju litija v Avstriji s strani avstrijskih državnih organov pred decembrom lani ni bilo obveščeno. Glede na to, da gre za lokacijo, ki je od slovensko-avstrijske meje oddaljena okoli 40 km, so v začetku decembra pristojno avstrijsko ministrstvo uradno pozvali k posredovanju vseh relevantnih informacij. Sprva so odgovorili, da je projekt rudnika litija že v fazi predhodnega postopka po Direktivi o presoji vplivov na okolje, v katerem se ugotavljajo verjetno pomembni vplivi na okolje, ter da bo Avstrija Slovenijo informirala in poslala zahtevane informacije.