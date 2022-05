Rumene zaplate na morju posledica cvetenja iglavcev, ne morja

Iglavci so vetrocvetke, njihovo pelodno zrno je opremljeno z zračnima mešičkoma, ki jim omogočata potovanje z vetrom. Ob obilnem cvetenju iglavcev pelodna zrna v večjih količinah zanese tudi v morje, kjer jih vetrovi in tokovi narinejo na kup, to pa lahko opazimo kot rumene lise na morju, pojasnjujejo Na nacionalnem inštitutu za biologijo. Poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ravno za maj napovedujejo obilne količine cvetnega prahu iglavcev.

Na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so tako pregledali vzorec morske vode s površine z rumeno goščo. Pogled pod mikroskopom je razkril velike količine pelodnih zrn iglavcev, poleg tega pa še nekaj planktonskih organizmov, vendar v povsem običajnih količinah. Torej cvetenja morja v vzorcu morske vode niso potrdili.

O rumenem obarvanju vode poročajo tudi z Bohinjskega in Blejskega jezera in iz hrvaškega primorja



Da je morje že več dni obarvano v rumeno barvo, poročajo tudi iz Kvarnerja, kjer pojav pripisujejo sočasnemu cvetenju morja zaradi neobičajno visokih temperatur za maj, ki pa je pomešano s pelodom hrasta. Čeprav naj pojav ne bi bil škodljiv za kopalce – gre za avtohtone vrste fitoplanktona, ki niso škodljive za ljudi – svetujejo, naj se rumenim zaplatam vseeno izognejo oz. se po kopanju oprhajo. Kako dolgo bo vztrajala obarvanost morja, je po mnenju hrvaških strokovnjakov težko teči. Odvisno je od morskih tokov, temperatur, vetra in padavin.