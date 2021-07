Pridržanje rumenih jopičev: Olaj seznanjen s poročilom nadzora na PU Ljubljana

Generalni direktor Policije Anton Olaj je zaradi dogajanja na alternativni državni proslavi, ki se je odvila na Prešernovem trgu, odredil izvedbo strokovnega nadzora nad delom PU Ljubljana. Olaj je po protestu zapisal, da ukrepanje Policije zoper rumene jopiče zahteva jasne odgovore javnosti, nato pa odredil izvedbo nadzora nad delom PU Ljubljana. "Na podlagi sobotnega poročila PU Ljubljana in kasnejše dopolnitve tega poročila ter ogledom video dostopnega materiala z družbenega omrežja je ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka glede ukrepanja Policije," je takrat zapisal v izjavi za javnost.

Olaj je danes na družbenem omrežju sporočil, da se je seznanil s poročilom nadzora na PU Ljubljana in dodal, da lahko policijska uprava v naslednjih dneh poda pripombe. "Vsebina poročila bo javnosti predstavljena na novinarski konferenci v petek, 9. 7. 2021, ob 11:00 uri na Litostrojski ul. 54 v Ljubljani," je še dodal.

Spomnimo, na alternativni proslavi 25. junija so policisti pridržali 13 oseb. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ob tem dejal, da so rumeni jopiči brez potrebe prišli na Prešernov trg in da bi lahko državni praznik "kulturno proslavljali na Trgu republike". "Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo, in lahko bi sledili tej modrosti," je zapisal in s tem razburil predvsem nasprotnike vlade in udeležence protesta, nato pa z izjavo, ki je sledila na brifingu novinarjem še evropsko javnost, ko je dejal, da bi za svinjo lahko označil osebo v vrhu evropske birokracije. Minister Hojs, ki je takoj po protestu najavil, da bo policija pripravila poročilo, vezano na ukrepanje zoper rumene jopiče, se je v preteklih primerih zavzel za sankcioniranje protestnikov.