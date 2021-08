Predsednik društva za promocijo tradicionalnih vrednot: Hitler je heroj

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ga vodi Urban Purgar , je bilo ustanovljeno marca 2019. Kot svoje poslanstvo navaja "širjenje pomena tradicionalnih vrednot in kulturne dediščine Slovencev; ustvarjanje, organiziranje in prirejanje javnih predavanj in multimedijskih predstavitev na tematiko kulturne dediščine Slovencev" .

Ernecl, ki je v preteklosti že razburil z izjavo, da je "urednik novega slovenskega fašističnega medija", ter s poziranjem s podobo domobranskega generala Leona Rupnika v državnem svetu, je tokrat objavil fotografiji avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in slovenskega predsednika vlade Janeza Janše z njunih obiskov v Izraelu. "Malo pesimizma za nas, ki tožimo po Avstroogrski monarhiji. Njeno trenutno stanje," je zapisal.

Pod objavo se je nato odvila razprava o rasah, judovskem velekapitalu in Adolfu Hitlerju. Zanj je direktor društva za promocijo tradicionalnih vrednot, novinar NTA in 'rumeni jopič' Urban Purgar napisal: "Hitler je #heroj." Komentar je bil kasneje izbrisan, kljub temu pa nakazuje, da trditve ministrstva za kulturo ne držijo oziroma da ministrstvo ni zares preverilo povezav društva z (neo)nacizmom. Medtem pa Purgar v isti sapi hvali voditelja nacistične Nemčije in toži zaradi oznak, kot so "neonacist", "simpatizer nacizma" in podobno.

Društvu je sicer Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) zavrnil vlogo za članstvo, z obrazložitvijo, da njegovo delovanje in načrti niso združljivi s temeljnimi nameni in vrednotami CNVOS. Pri tem so se sklicevali na Purgarjevo izjavo, da "društvo ne poučuje židovske zgodovine", zapise NTA o superiornosti belske zahodne civilizacije, povezave z gibanjem Generacija identitete, stališčem glede LGBTQ ter izjavah o poskusih globalistov, ki si prizadevajo za uničenje evropske rasne identitete in homogenosti.

Društvo se je na odločitev CNVOS pritožilo, saj da center za informiranje z zavrnitvijo članstva izvaja diskriminacijo in krši zakone. V obrazložitvi so se sklicevali na "uredniško neodvisnost NTA" ter "svobodo govora". V primeru zavrnitve pritožbe napovedujejo tudi tožbo proti CNVOS.