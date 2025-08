Trenerju karton, ker je govoril slovensko: ministrstvo pisalo Uefi

"To, da je sodnik na dvojezičnem območju trenerju prepovedal uporabo slovenskega jezika in ga celo kaznoval, ker je spregovoril v slovenščini, je popolnoma nesprejemljivo. Tako ravnanje je neskladno s temeljnimi evropskimi načeli in s športnimi vrednotami sožitja in spoštovanja različnosti," se je na petkov incident v Celovcu, ko je trener celovškega moštva prejel rumeni karton, ker je z nasprotnikom govoril slovensko, odzval podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. O incidentu so obvestili tudi Uefo.