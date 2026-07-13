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Slovenija

'Rumeni karton je bil opozorilo, jeseni bi lahko pokazali rdečega'

Ljubljana, 13. 07. 2026 06.32 pred 1 uro 4 min branja 15

Avtor:
M.S. STA
Referendum

V Civilni iniciativi za Ljubljano poudarjajo, da rezultat referenduma o parkirnem odloku ni konec njihove zgodbe, temveč začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o vodenju mesta, začetek povezovanja ljudi. Napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da o največjih projektih odločajo ljudje. V stranki Levica medtem menijo, da je rezultat nezaupnica županu Jankoviću, prepričani so tudi, da je v Ljubljani po "20 letih šerifovanja" čas za novo generacijo.

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs je v izjavi po nedeljskem referendumu, na katerem niso uspeli doseči zavrnitvenega kvoruma, dejal, da so številni volivci, ki so se izrekli proti parkirnemu odloku, županu Zoranu Jankoviću pokazali, da se ne strinjajo z njegovim vodenjem mesta. Izrazil je prepričanje, da bi se referenduma udeležilo več ljudi, če ta ne bi bil izveden v času vrhunca poletnih počitnic.

"Od župana lahko zahtevamo, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica," je poudaril Fajs. Poudaril je, da referendum ni bil nikoli edini cilj iniciative, "bil je začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o tem, kako se vodi naše mesto, začetek povezovanja ljudi, ki čutijo, da je Ljubljana vse dražja in tuja in da se v njej odloča brez njih".

Po Fajsovih besedah je v zadnjih tednih na tisoče Ljubljančanov povedalo, da se z vodenjem mesta ne strinja. "Ljudje zahtevamo naš sedež pri oblikovanju politik in ne nameravamo samo pasivno spremljati diktat oblasti, ki služi diktatom kapitala in ne potrebam svojih prebivalcev," je dejal.

V prihodnjih mesecih bodo zato zahtevali, da tudi o drugih perečih tematikah v Ljubljani, kot so kanal C0, parkirna hiša in sežigalnica, svoje povedo ljudje. "Projekti, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja bivanja v mestu, se ne morejo in ne smejo zgoditi s podpisi birokratov in politikov. Ne bomo pustili, da se Ljubljana pretvori v investicijsko mesto duhov brez duše," je bil jasen Fajs.

'Rumeni karton je bil opozorilo'

Rumeni karton, ki so ga izrekli županu Jankoviću, po njegovih besedah ni nikoli pomenil samo parkiranja, ampak je simbol odgovornosti aktivnih prebivalcev, da oblasti jasno povedo, kadar ravna narobe, in od nje zahtevajo spremembe. "Civilna iniciativa ni podaljšek nobene politične stranke. Naša zvestoba je zvestoba Ljubljani, ljudem, ki v njej živimo," je dejal in dodal, da bo iniciativa tudi v prihodnje opozarjala na odločitve, ki škodijo mestu, ne glede na to, kdo jih sprejema.

"Naše delo se s tem šele začenja. Vprašanje pa je bilo in ostaja – kdo odloča o Ljubljani – en človek ali prezrti delovni ljudje tega mesta? Mi verjamemo, da mora Ljubljana pripadati svojim prebivalcem," je poudaril Fajs in pozval prebivalce k aktivnemu ravnanju in tudi vključitvi v Civilno iniciativo za Ljubljano.

Fajs je spomnil na prihajajoče jesenske lokalne volitve, ko bodo Ljubljančani in Ljubljančanke spet odločali. "Takrat ne bomo več govorili o enem odloku, ampak o smeri razvoja mesta. Rumeni karton je bil opozorilo, jeseni pa bomo lahko pokazali tudi rdečega," je odločen.

Referendum v Ljubljani
Referendum v Ljubljani
FOTO: Bobo

'Nezaupnica Jankoviću'

Izid občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani "ni nikakršna zmaga župana Zorana Jankovića, temveč velik poraz za stanje demokracije v mestu", je medtem v odzivu zapisal ljubljanski mestni svetnik Piratov Jasmin Feratović.

Po mnenju Feratovića so volivci kljub neuspehu na referendumu mestni oblasti poslali jasno sporočilo, da je "oblastniške arogance in ignoriranja občanov dovolj". Prebivalci so z glasovanjem na referendumu namreč jasno pokazali, da ne podpirajo politike mestnega vodstva v zadnjih dveh desetletjih, meni.

Kot ocenjuje, je bil referendumski rezultat predvsem posledica ravnanja Mestne občine Ljubljana, ki naj bi po njegovih navedbah med kampanjo manipulirala, koalicija v mestnem svetu pa naj bi z umikom odloka neposredno posegla v referendumski postopek.

Kljub temu da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen, meni, da je že izvedba referenduma pomemben uspeh in dokaz, da v Ljubljani obstaja želja po spremembah. Po njegovih besedah bo priložnost zanje na jesenskih lokalnih volitvah, ko bodo volivci odločali o nadaljnjem vodenju mesta.

V stranki Levica so medtem prepričani, da so Ljubljančani z glasovanjem jasno izrazili nasprotovanje reševanju zatečenih problemov s kaznovanjem tistih, ki zaradi županovih politik nimajo alternative uporabi avtomobila.

Referendumsko kampanjo je, kot so dodali, zaznamovalo tudi netransparentno in potencialno nezakonito delovanje Mestne občine Ljubljana. "Ko so članice in člani civilne iniciative že vložili zahtevo za razpis referenduma, je ljubljanski mestni svet sporni odlok umaknil. Ali je bil ta – milo rečeno – nenavadni manever zakonit, bo odločalo ustavno sodišče," so dodali.

Zahtevo za ustavno presojo so pripravili v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja, sopodpisali pa so jo tudi ljubljanski mestni svetniki Levice.

"Po 20 letih šerifovanja je v Ljubljani napočil čas za novo generacijo in nov način odločanja o skupnosti. Zato se v Levici že intenzivno pripravljamo na jesenske lokalne volitve, ki bodo dokončno pokazale, kakšno Ljubljano si želijo ljudje," so sklenili.

Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je po podatkih občinske volilne komisije udeležilo skoraj 19 odstotkov Ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

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KOMENTARJI15

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xyxyxyxyxyxyxy
13. 07. 2026 08.19
Iniciative si zaslužijo rdeč karton, ker so zapravile 1 mio. denarja za brezvezen referendum, ki ni nič doprinesel k temu za kar je bil namenjen. MOL naj nazaj uvede plačljivo parkiranje in parkirno kartico na eno stanovanje. Da bo zopet red v štepanjcu.
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0 0
Andrej07
13. 07. 2026 08.17
Vidim da se zgražate zaradi porabljenega milijona. A za 29 odpisanih in plačanih s strani nas vseh pa nič ???
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+2
2 0
nopino
13. 07. 2026 08.14
Klemen Flajs želi dobiti vstopnico Slovenske politike, podobno kot Ferhatovič in z enim procentom na volitvah preživljati se v brezdelju. Figo mar njima za Ljubljanske probleme. Važen je njihov preboj.
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+1
2 1
MatPaat
13. 07. 2026 08.14
Če se spravljate delat referendum v času, ko je tretjina LJ na hrvaškem 🤦‍♂️ zaj bi dal pobudnikom, da plačajo to zmedo.
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+0
1 1
Banion
13. 07. 2026 08.11
nekaj zdraharjev zapravlja skupen denar
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+0
3 3
brabusednet
13. 07. 2026 08.11
Močvirniki Zoki vas je nategnil spredaj in zadaj.Saj druzga si tako ne zaslužite.
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+0
3 3
roten
13. 07. 2026 08.10
Referendum ki je bil samo strošek tik pred volitvami
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+2
4 2
SpamEx
13. 07. 2026 08.09
Bravo Ljubljančani
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+2
3 1
InaB
13. 07. 2026 08.07
Zapravljanje denarja, ki bi ga lahko uporabili za bolj pomembne stvari
Odgovori
+0
3 3
Lepdan123
13. 07. 2026 08.07
Se pravi stran vržen denar... tako kot smo vedeli to že pred referendumom.
Odgovori
+1
3 2
dinamit
13. 07. 2026 08.01
Preč vrženih milijon evrov ...
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+3
5 2
lakala28
13. 07. 2026 08.00
In na koncu bo tako kot v VB po brexitu: vsi, ki so ga zakuhali, so se potem poskrili, ko je bilo potrebno prevzeti odgovornost in začeti delati ter voditi. Eno je biti zgagar, drugo je biti pa župan. Kar nekaj dolgih desetletij so se župani bolj ali manj menjavali, naredilo se pa dosti ni, zato bi spomnil na znano pravilo: ne popravljaj, kar deluje. Idealno ne bo nikoli.
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+1
4 3
SpamEx
13. 07. 2026 08.12
Naredilo se ni toliko ker ni bilo EU sredstev s katerimi razpolaga Janković.Tu je bistvena razlika. V časih Vike Potočnik in Danice Simšič Slovenija še ni bila članica EU.
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+1
3 2
SpamEx
13. 07. 2026 08.13
Ali misliš da ima Janković posebno sposobnost pridobivanja denarja iz lufta?
Odgovori
0 0
SpamEx
13. 07. 2026 08.14
Polek tega pa v časih pred jankovičem ni bilo parkomatov s katerimi jankovič nabira stredstva in smo Ljubljančani lahko parkirali zastonj povsod. In avtobus je bil za 2/3 cenejši takrat
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0 0
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