'Rumeni karton je bil opozorilo, jeseni bi lahko pokazali rdečega'

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs je v izjavi po nedeljskem referendumu, na katerem niso uspeli doseči zavrnitvenega kvoruma, dejal, da so številni volivci, ki so se izrekli proti parkirnemu odloku, županu Zoranu Jankoviću pokazali, da se ne strinjajo z njegovim vodenjem mesta. Izrazil je prepričanje, da bi se referenduma udeležilo več ljudi, če ta ne bi bil izveden v času vrhunca poletnih počitnic. "Od župana lahko zahtevamo, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica," je poudaril Fajs. Poudaril je, da referendum ni bil nikoli edini cilj iniciative, "bil je začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o tem, kako se vodi naše mesto, začetek povezovanja ljudi, ki čutijo, da je Ljubljana vse dražja in tuja in da se v njej odloča brez njih". Po Fajsovih besedah je v zadnjih tednih na tisoče Ljubljančanov povedalo, da se z vodenjem mesta ne strinja. "Ljudje zahtevamo naš sedež pri oblikovanju politik in ne nameravamo samo pasivno spremljati diktat oblasti, ki služi diktatom kapitala in ne potrebam svojih prebivalcev," je dejal. V prihodnjih mesecih bodo zato zahtevali, da tudi o drugih perečih tematikah v Ljubljani, kot so kanal C0, parkirna hiša in sežigalnica, svoje povedo ljudje. "Projekti, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja bivanja v mestu, se ne morejo in ne smejo zgoditi s podpisi birokratov in politikov. Ne bomo pustili, da se Ljubljana pretvori v investicijsko mesto duhov brez duše," je bil jasen Fajs.

'Rumeni karton je bil opozorilo'

Rumeni karton, ki so ga izrekli županu Jankoviću, po njegovih besedah ni nikoli pomenil samo parkiranja, ampak je simbol odgovornosti aktivnih prebivalcev, da oblasti jasno povedo, kadar ravna narobe, in od nje zahtevajo spremembe. "Civilna iniciativa ni podaljšek nobene politične stranke. Naša zvestoba je zvestoba Ljubljani, ljudem, ki v njej živimo," je dejal in dodal, da bo iniciativa tudi v prihodnje opozarjala na odločitve, ki škodijo mestu, ne glede na to, kdo jih sprejema. "Naše delo se s tem šele začenja. Vprašanje pa je bilo in ostaja – kdo odloča o Ljubljani – en človek ali prezrti delovni ljudje tega mesta? Mi verjamemo, da mora Ljubljana pripadati svojim prebivalcem," je poudaril Fajs in pozval prebivalce k aktivnemu ravnanju in tudi vključitvi v Civilno iniciativo za Ljubljano. Fajs je spomnil na prihajajoče jesenske lokalne volitve, ko bodo Ljubljančani in Ljubljančanke spet odločali. "Takrat ne bomo več govorili o enem odloku, ampak o smeri razvoja mesta. Rumeni karton je bil opozorilo, jeseni pa bomo lahko pokazali tudi rdečega," je odločen.

Referendum v Ljubljani FOTO: Bobo

'Nezaupnica Jankoviću'