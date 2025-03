Rumeno opozorilo zaradi burje. Konec teden morda novo 'vremensko presenečenje'

Nad zahodno in delom srednje Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, doteka k nam v višinah od severa hladen in nestabilen zrak. Danes bo tako dopoldne po večini sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, možna je kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

V torek bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja.