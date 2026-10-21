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Slovenija

Na zahodu rumeno opozorilo, konec tedna občutna ohladitev. Kaj pa počitnice?

Ljubljana, 21. 10. 2026 10.37 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.H.
Rumeno opozorilo

Agencija RS za okolje je za zahodni del Slovenije izdala rumeno vremensko opozorilo zaradi padavin. Gre za najnižjo stopnjo opozorila, ki nakazuje možnost manjših nevšečnosti, a na Arso ne pričakujejo resnejših vremenskih zapletov. Padavine bodo nekoliko ohladile ozračje, najhladneje bo v soboto, ko se živo srebro po večini ne bo povzpelo do 10 stopinj Celzija. A po krajši ohladitvi bo med krompirjevimi počitnicami znova nekoliko topleje in suho.

"Rumeno opozorilo pomeni, da so možne kakšne manjše nevšečnosti zaradi določenih pojavov," je za 24ur.com pojasnil Brane Gregorčič, dežurni meteorolog pri Arso. 

Največ dežja bo po njegovih besedah padlo na gorskih pregradah zahodne Slovenije, od Bovškega proti Snežniku. Medtem ko v sosednji Italiji meteorologi napovedujejo tudi nevihte in večje količine padavin, bo Slovenija na obrobju najintenzivnejšega vremenskega dogajanja.

"Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, vpliva pa predvsem na severno Italijo. Ta ciklon je bil prej v bližini španske in francoske obale. Tam je bilo bolj burno dogajanje, zdaj pa to dogajanje počasi slabi," je pojasnil. 

Po podatkih portala Meteoinfo se bodo padavine danes najprej okrepile na zahodu države, nato pa se bodo širile tudi proti osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Največ dežja pričakujejo v Posočju in Julijskih Alpah, kjer bi lahko do četrtkovega jutra padlo od 80 do 150 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Veliko padavin se obeta tudi na območju Snežnika in Ilirske Bistrice.

Jutri hladnejši zrak, meja sneženja se bo spustila

Občasno deževno vreme bo po Gregorčičevih besedah vztrajalo predvidoma do sredine četrtka. "Ponoči nas bo od severa dosegel nekoliko hladnejši zrak in se bo jutri v gorah meja sneženja nekoliko spustila, do okoli 1500 metrov," pravi. Ker bodo padavine takrat že slabele, večjih količin snega ne pričakujejo. 

Nekaj snežink bi lahko konec tedna pobelilo višje ležeče gorske prelaze, saj bo meja sneženja v gorah lahko blizu 1000 metrov nadmorske višine. "Predvsem v soboto bi znalo na gorskih prelazih, kot so Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Vršič, biti malo plundre," napoveduje meteorolog.

Najhladneje bo v soboto. Kako pa kaže za počitnice?

Po trenutnih napovedih bo petek prinesel nekaj sonca, a tudi hladno in ponekod megleno jutro. Že proti večeru se bo od zahoda ponovno pooblačilo.

Vrhunec ohladitve bo sledil v soboto. "Čez dan ne bo prišlo niti do 10 stopinj Celzija, v notranjosti Slovenije bo okoli sedem do osem stopinj Celzija," opozarja Gregorčič. 

A hladnejše vreme ne bo trajalo dolgo. Že od nedelje naprej se bo ozračje postopoma ponovno ogrevalo. Po besedah Gregorčiča bodo jesenske šolske počitnice večinoma suhe in razmeroma sončne, z nekaj jutranje megle. 

Jutranje temperature bodo okoli pet stopinj Celzija, popoldanske pa med 10 in 15 stopinjami, kar je za konec oktobra povsem običajno, poudarja Gregorčič. 

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KOMENTARJI1

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galeon
21. 10. 2026 11.40
Spet zganjate paniko. Obala samo v oblakih in nič drugega.
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bibaleze
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