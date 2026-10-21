Na zahodu rumeno opozorilo, konec tedna občutna ohladitev. Kaj pa počitnice?

"Rumeno opozorilo pomeni, da so možne kakšne manjše nevšečnosti zaradi določenih pojavov," je za 24ur.com pojasnil Brane Gregorčič, dežurni meteorolog pri Arso.

Največ dežja bo po njegovih besedah padlo na gorskih pregradah zahodne Slovenije, od Bovškega proti Snežniku. Medtem ko v sosednji Italiji meteorologi napovedujejo tudi nevihte in večje količine padavin, bo Slovenija na obrobju najintenzivnejšega vremenskega dogajanja.

"Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, vpliva pa predvsem na severno Italijo. Ta ciklon je bil prej v bližini španske in francoske obale. Tam je bilo bolj burno dogajanje, zdaj pa to dogajanje počasi slabi," je pojasnil.

Po podatkih portala Meteoinfo se bodo padavine danes najprej okrepile na zahodu države, nato pa se bodo širile tudi proti osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Največ dežja pričakujejo v Posočju in Julijskih Alpah, kjer bi lahko do četrtkovega jutra padlo od 80 do 150 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Veliko padavin se obeta tudi na območju Snežnika in Ilirske Bistrice.