Ruparja naj bi v obraz boksnil podpredsednik stranke, utrpel rahel pretres

"Trenutno v bolnici Izola. Dobil sem udarec s pestjo v obraz profesionalnega boksarja, ki je izgubil živce, ker sem se peljal mimo njegove hiše. Imam rahel pretres, še dobro, da je vse posneto. Vse bo v redu. Sem sedel v avtu misleč, da počakam klic žene, ko je pristopil, udaril in zbežal ... Prijava policiji, nekaj njegovih groženj, gremo naprej!!"

Spor med Pavlom Ruparjem in podpredsednikom stranke Igorjem Černogo sicer traja že nekaj časa. Kot so sporočili iz stranke Glas upokojencev, je Ruparja napadel njegov nekdanji najožji sodelavec v društvu in stranki. Na družbenem omrežju X pa so zapisali, da mu je poškodbo ličnice in ustnice povzročil še vedno aktivni član stranke in njen podpredsednik Igor Černoga.

65-letni Černoga je nekdanji boksar, za katerega je Rupar sredi oktobra napovedal, da je eden od treh vidnih članov, ki so jih izključili iz stranke. Medtem Černoga v svojih zapisih na družbenih omrežjih trdi, da je še vedno polnopravni član stranke. Omenjena sta torej že nekaj časa v sporu, na družbenih omrežjih pa sta si izmenjala že precej ostrih besed. Na enega od zapisov o domnevnem napadu je Černoga zapisal le: "Škoda besed in črnila", poroča STA.