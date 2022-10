Rupel odstopil z mesta direktorja Javne agencije za knjigo

Izpostavila je tudi, da na ministrstvo dobivajo zaskrbljena pisma in druge pozive s strani strokovne javnosti tako glede vodenja JAK kot frankfurtskega sejma, češ da kažejo na globoke težave. Problemi so po njenem mnenju pri vodenju agencije: "Z direktorjem Dimitrijem Ruplom smo se že dvakrat sestali, večkrat zahtevali dokumentacijo o poteku priprav na slovensko gostovanje v Frankfurtu. To trenutno preučujemo in na podlagi izsledkov bomo tudi ustrezno ukrepali," je pojasnila. Ob tem je omenila, da je kurator programa slovenskega gostovanja v Frankfurtu Miha Kovač delo prevzel relativno nedavno in da svoje delo v danih okoliščinah opravlja zelo dobro.

Rupel je v odprtem večstranskem pismu ministrici Asti Vrečko očitke zavrnil

Poudaril je, da je Kovač k projektu pristopil na njegovo povabilo. Ob tem je omenil program, ki bo spremljal veliki kulturni dogodek, od skupine Laibach z Alamutom do razstave o Prešernu.

Odzval se je tudi na očitke glede zamud pri pripravah. "Očitki o zamudah ne temeljijo na dejstvih: JAK se pripravlja na gostovanje v Frankfurtu na podlagi koledarja, ki so ga predlagali Nemci in pri nobeni točki ne zaostaja. Treba je tudi vedeti, da so druge države za ključne priprave porabile manj kot leto dni, Gruzija osem mesecev, kar pomeni, da bi lahko uspeli v Frankfurtu tudi, če bi začeli s pripravami šele danes. Mi smo začeli prej zato, ker imamo na voljo manj ljudi. Do tega trenutka smo bili uspešni; Če se bo uresničeval začrtani program, je mogoče na uspešnost računati tudi v prihodnje. Seveda bi bilo spreminjanje ali neizvajanje programa v tem trenutku tvegano, vendar ni nemogoče. Kdor se ga bo lotil, bo sam nosil vse posledice za kakovost slovenskega častnega gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu," je zapisal Rupel, ki ne želi pojasnjevati svojih strokovnih kompetenc.

"Ministrstvo za kulturo in svet JAK sta me leta 2021 izbrala za direktorja na podlagi strokovnih referenc, pedagoških in znanstvenih izkušenj s področja sociologije kulture, primerjalne književnosti in mednarodnih odnosov, na podlagi obsežne bibliografije več kot 50 knjig in več kot tisoč člankov ... Ministričini očitki so neumestni in žaljivi. Izvirajo iz ideoloških predsodkov, ki jih v kulturi ne bi smelo biti, najmanj pa na ravni ministra oziroma ministrice," je še zapisal.