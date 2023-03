Rupnik kljub prepovedi v nedeljo somaševal v Rimu

Pater Marko Rupnik je v nedeljo somaševal v rimski baziliki svete Praksede in s tem ignoriral prepovedi, ki so ga doletele zaradi obtožb o spolnih zlorabah, poroča italijanski časnik Domani. Rupniku so sicer že pred leti med drugim prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javnega komuniciranja.

Prepovedi so proti slovenskemu jezuitu Rupniku veljale že pred razkritjem škandala decembra lani, vendar se zdi, da ga te niso posebej prizadele, dodaja časnik. Vsaj do letošnjega 22. januarja je namreč v baziliki Praksede tudi pridigal, pred dnevi pa naj bi v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu predstavljal svoje mozaike skupini obiskovalcev.

Rupnik po nedeljski maši, ki so se je udeležili tudi visoki predstavniki, med drugim profesorica s Papeške univerze Gregoriana in vodstvo Centra Aletti, ni želel odgovarjati na vprašanja časnika Domani, so zapisali na spletni strani časnika.

Pater Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer zaključil. V zadnjem času pa je o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah spregovorilo več redovnic.