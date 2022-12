Rupnik storil enega najhujših zločinov v katoliški cerkvi?

Vodja jezuitske skupnosti Arturo Sosa je v sredo priznal, da je bil pater Marko Ivan Rupnik obsojen enega najhujših zločinov cerkvene skupnosti. Spovednico je namreč uporabil, da je žensko, s katero je imel spolne odnose, odvezal grehov. Odveza sostorilca je eno najhujših kaznivih dejanj v cerkvenem kanonskem pravu in s seboj prinaša samodejno izobčenje za duhovnika.

Novinarjem AP News je vodja jezuitske skupnosti, duhovnik Arturo Sosa, odgovarjal na vprašanja o slovenskem jezuitskem duhovniku, patru Marku Ivanu Rupniku. Proti njemu so bile lani vložene obtožbe o domnevnih psihičnih in spolnih zlorabah redovnic iz skupnosti Loyola v Ljubljani. Primer je sicer zastaral, zato ne bo kazenskega pregona, mu je pa Vatikan prepovedal nekatere dejavnosti – med drugim ima prepoved opravljanja spovedi, duhovnega vodenja in spremljanja duhovnih vaj.

icon-expand Marko Ivan Rupnik FOTO: Bobo

Sosa je Associated Pressu razkril, da je Rupnika kongregacija preganjala še zaradi enega ločenega primera, ki se je končal z njegovo obsodbo in začasnim izobčenjem. Ugotovili so namreč, da je slovenski duhovnik spovednico uporabil za odvezo ženske, s katero je imel spolne odnose. Tako imenovana odveza sostorilca je eno najhujših kaznivih dejanj v cerkvenem kanonskem pravu in s seboj prinaša samodejno izobčenje za duhovnika. To se lahko odpravi le, če zločin prizna in se formalno pokesa, kar pa je Rupnik storil, je dejal Sosa. S tem je kongregacija njegovo izobčenje iz cerkve nemudoma preklicala. Škandal, v katerega je vpleten Rupnik, je izbruhnil prejšnji teden, ko so trije italijanski portali razkrili obtožbe o duhovnikovih zlorabah žensk na duhovni, psihični in spolni ravni. Jezuiti so se sprva odzvali 2. decembra, ko so potrdili, da so leta 2021 prejeli pritožbo, vendar pa je vatikanski urad za spolne zlorabe takrat ugotovil, da so obtožbe, ki izhajajo iz 90. let prejšnjega stoletja v Sloveniji, prestare za pregon. Jezuiti so povedali, da so se kljub temu odločili ohraniti previdnostne ukrepe, ki mu prepovedujejo spovedovanje, dajanje duhovnih navodil ali vodenje duhovnih vaj.