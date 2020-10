Ljubljansko sodišče sprejelo sklep o ustavitvi postopka zoper Rupnika

Slovenski domobranski general Leon Rupnik je bil v procesu, ki je potekal pred vojnim sodiščem IV. Armade v Ljubljani, spoznan za krivega izdaje in sodelovanja z okupatorjem. 30. avgusta 1946 se je po devetih dneh sodni proces končal, Rupniku pa so namenili vojaško usmrtitev. Sodbo je le dan po izreku potrdilo Vrhovno sodišče Jugoslovanske armade, prošnjo za pomilostitev pa so 2. septembra zavrnili in kazen izvršili 4. septembra na strelišču pod Golovcem.

Eden od Rupnikovih potomcev je preko pooblaščenke zoper sodbo vojaškega sodišča vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki mu je januarja letos vrhovno sodišče ugodilo in pravnomočno sodbo v delu, ki se nanaša na Leona Rupnika, razveljavilo, ter zadevo vrnilo v odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje.

Kot poroča današnjiDnevnik, je ljubljansko okrožno sodišče zdaj sprejelo sklep o ustavitvi postopka zoper Rupnika. Neuradno, naj bi se sodnik Martin Jančar, ki je obravnaval primer, za ustavitev postopka odločil po 139. členu zakona o kazenskem postopku, ki pravi: "Če se med kazenskim postopkom ugotovi, da je obdolženec umrl, se kazenski postopek s sklepom ustavi."

Na ljubljanskem tožilstvu so, kot še piše časnik, pri obtožnici vztrajali in sodišču predlagali, da postopek nadaljuje po 428. členu zakona o kazenskem postopku, ki narekuje, da mora sodišče po razveljavitvi sodbe na vrhovnem sodišču opraviti vsa procesna dejanja in pretresti vprašanja, na katera ga je opozorilo vrhovno sodišče. To naj bi na okrožnem sodišču tudi storili in na koncu s sklepom ustavili kazenski postopek zoper Rupnika.

Sodišče je s tako imenovanega Rupnikovega procesa pred več kot desetimi leti razveljavilo tudi obsodbo škofa Gregorija Rožmana in nekdanjega voditelja SLS Miha Kreka.

Odločitev sodišča v primeru Rupnika sicer še ni pravnomočna. Na ljubljanskem tožilstvu so za Dnevnik pojasnili, da bodo sklep sodišča najprej preučili, nato pa bodo sprejeli odločitev o morebitni pritožbi.