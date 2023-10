Rupnikove domnevne zlorabe: papež odredil revizijo primera

Rupnika so junija letos izključili iz jezuitskega reda. Po pisanju tednika Družina Rupnika niso izključili zaradi obtožb o zlorabah, ampak "zaradi njegovega trmastega zavračanja zaobljube pokorščine". Katoliški spletni portal Silere non possum je pred dnevi poročal, da so Rupnika kot duhovnika sprejeli oz. inkardinirali v koprsko škofijo.

"Papež je trdno prepričan, da če se mora Cerkev nečesa naučiti od sinode, je to, da s pozornostjo in sočutjem prisluhne tistim, ki trpijo, še posebej tistim, ki se čutijo od Cerkve marginalizirane," so še navedli pri Svetem sedežu.

Decembra lani so v javnost prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Rupnik v letih 1992–1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da v zadevi niso bile vpletene mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli.

Papeška komisija za zaščito mladoletnikov je papeža septembra opozorila, da obstajajo "resne težave pri vodenju primera patra Marka Rupnika in pomanjkanje stika z žrtvami". Zato je papež "zaprosil dikasterij za nauk vere, da preuči primer, in se odločil za ukinitev zastaranja, da bi omogočil sodni proces", so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža.

Papež Frančišek je dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda primer nekdanjega jezuitskega umetnika Marka Rupnika , ki so ga nekatere ženske, s katerimi je sodeloval, obtožile psihične in spolne zlorabe, je na spletni strani poročal Vatican News , ki se sklicuje na Sveti sedež.

SŠK: Škofje smo na strani žrtev

Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje je v odzivu na inkardinacijo Rupnika v Škofijo Koper zatrdil, da so škofje na strani žrtev. Zagotovil je, da bodo odgovorni v Cerkvi spremljali dogajanje v svojih cerkvenih skupnostih, da osebe z vodstveno vlogo ne bi zlorabile avtoritete.

V tem smislu že potekajo priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo. "Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo Cerkve," je v izjavi z naslovom Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab zapisal Saje. Škofje so po njegovih besedah na strani žrtev, da bodo slišane in da pridejo do pravice.

Spomnil je, da v procesu Rupnikove inkardinacije v Škofijo Koper škofovska konferenca ni sodelovala. "Vsak škof je glede tega avtonomen in samostojen, zato tudi ni dolžan o tem obveščati SŠK," je pojasnil.

Koprska škofija je na spletni strani potrdila sredino poročanje katoliškega spletnega portala Silere non possum, da so Rupnika v škofijo sprejeli konec avgusta. Kot so pojasnili, ga je koprski škof Jurij Bizjak sprejel na podlagi odloka o Rupnikovi odpustitvi iz reda jezuitov, njegove prošnje za sprejem ter na podlagi dejstva, da škof ne razpolaga z nobenim dokumentom, ki bi dokazoval, da je bil Rupnik pred cerkvenim ali državnim sodiščem spoznan za krivega očitanih zlorab.

Ob tem je delegat mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu Johan Verschueren v četrtek potrdil, da je pisal koprskemu škofu Juriju Bizjaku, ko je izvedel, da namerava ta sprejeti njegovega nekdanjega podrejenega Marka Rupnika med škofijske duhovnike. Verschueren je Bizjaka posvaril, da je še vedno veliko obtožb zoper Rupnika nerazčiščenih in da Rupnik ni spoštoval ukrepov, ki so mu jih naložili njegovi predstojniki.