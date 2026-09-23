Rupnikove žrtve v pismu papežu: Molk o sojenju je nadaljevanje nasilja

Kot so zapisale domnevne Rupnikove žrtve, so se za odprto pismo odločile zaradi papeževega bližajočega se obiska v Franciji, kjer bo obiskal tudi romarsko središče Lurd in se tam srečal z več žrtvami spolnih zlorab.

V Lurdu so ob tej priložnosti popolnoma zakrili Rupnikove mozaike na pročelju bazilike, ki bodo ostali pokriti tudi v prihodnje. "Gre za močno in pogumno gesto, ki jo močno cenimo," so zapisale v pismu, ki ga je objavila njihova odvetnica Laura Sgro, povzemajo pa ga tuje tiskovne agencije.

V pismu so bile tudi kritične do molka okrog sodnega postopka, ki proti Rupniku poteka v Vatikanu, ki da je pretiran in ki ga doživljajo kot nadaljevanje nasilja nad sabo. "Ne nameravamo utoniti v pozabo. In ne bomo se odpovedale pravici, dokler ne bo priznana teža dogodkov in odgovorni kaznovani," so zapisale.