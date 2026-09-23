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Rupnikove žrtve v pismu papežu: Molk o sojenju je nadaljevanje nasilja

Vatikan, 23. 09. 2026 15.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Marko Rupnik

Pet žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu XIV. pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo. Pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež.

Kot so zapisale domnevne Rupnikove žrtve, so se za odprto pismo odločile zaradi papeževega bližajočega se obiska v Franciji, kjer bo obiskal tudi romarsko središče Lurd in se tam srečal z več žrtvami spolnih zlorab.

V Lurdu so ob tej priložnosti popolnoma zakrili Rupnikove mozaike na pročelju bazilike, ki bodo ostali pokriti tudi v prihodnje. "Gre za močno in pogumno gesto, ki jo močno cenimo," so zapisale v pismu, ki ga je objavila njihova odvetnica Laura Sgro, povzemajo pa ga tuje tiskovne agencije.

V pismu so bile tudi kritične do molka okrog sodnega postopka, ki proti Rupniku poteka v Vatikanu, ki da je pretiran in ki ga doživljajo kot nadaljevanje nasilja nad sabo. "Ne nameravamo utoniti v pozabo. In ne bomo se odpovedale pravici, dokler ne bo priznana teža dogodkov in odgovorni kaznovani," so zapisale.

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Njihova odvetnica je sicer že julija zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, ki bi moral biti glede na nekatera predvidevanja končan že konec lanskega leta. Kritična je bila tudi, da njene klientke niso bile povabljene kot priče, poleg tega pa niti sama kot njihova zastopnica ne sme sodelovati na obravnavah.

Gre za nekdanje pripadnice skupnosti Loyola, ki so Rupnika že leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga skupno 20 redovnic.

Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil iz svojih vrst. Rupnik, ki ostaja duhovnik, vse obtožbe zanika.

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