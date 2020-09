Rus, ki je pojedel živega netopirja, pod drobnogledom inšpekcije in kriminalistov

Spomnimo – ruski ’umetnik’ je v performansu pred Državnim zborom pojedel živega netopirja. To, kar nekateri imenujejo umetnost, pa je za mnoge pravzaprav mučenje živali. V naši zakonodaji je določeno, da netopirjev ne smemo zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti, zadrževati v ujetništvu, vznemirjati ali z njimi trgovati. Prav tako se ne sme poškodovati in uničevati njihovih življenjskih prostorov (zatočišč). Za vsako kršitev so predvidene visoke kazni.

Ruski artist Petr Davidčenko se je rodil v zaprtem ruskem mestu Sarov (pred tem znano kot Arzamas-16). To mesto je bilo glavno središče za jedrska orožja v Sovjetski zvezi, tujcem pa vstop ni bil dovoljen. Med letoma 2016 in 2019 se je umaknil iz družbe in živel samo od povoženih živali, ki jih je našel ob cestah na jugu Francije. O tem obdobju je režiser Ian Henry posnel dokumentarni film Autonomous, ki bo premierno predvajan konec letošnjega leta.

Gostja v oddaji 24UR ZVEČER je bila Maša Cerjak Kasteliciz Ljubljanskega društva za zaščito živali, ki je dogodek prijavila na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Gre za popolnoma neprimerno ravnanje z živalmi. Ne moremo kar hoditi okoli in gristi njihovih glav. Prav tako so pri nas netopirji zavarovana vrsta, so ogroženi in jih je zelo, zelo malo, zato je treba z njimi še posebej previdno ravnati,"je povedala. Dodala je, da moramo spoštovati vsa živa bitja, ne glede na to, kakšna so in kako velika so. "Če jih ne maramo, jih pač pustimo pri miru,"je dejal.