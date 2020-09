Rusa, ki je pred parlamentom pojedel netopirja, kazensko ovadili

Kot dokazujejo televizijski posnetki in objave na Facebooku, je ruski umetnik 8. septembra pred parlamentom pojedel živega netopirja. Na osnovi navedenega in ob upoštevanju 344. člena Kazenskega zakonika, je ruski umetnik s tem, ko je pojedel živega netopirja, storil kaznivo dejanje usmrtitve zaščitene živalske vrste. Če bo spoznan za krivega, mu grozi kazen do treh let zapora.

Inšpektorica za okolje in naravo pa v inšpekcijskem postopku obravnava tudi oglaševanje Davidčenkove umetniške inštalacije na spletnih straneh Fotopuba.