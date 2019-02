Ruše umaknile obtožnico proti Bojani Muršič

"Občina ne bo nadaljevala sodnih postopkov prejšnjega vodstva občine in še naprej trošila javna sredstva za odvetniške storitve, še posebej zato, ker je pristojno sodišče že marca 2017 zaključilo z zadevo,"so zapisali na spletni strani. Odločitev utemeljuje z argumentom, da so bila sredstva občini vrnjena in s tem"občina ni bila oškodovana".

Muršičeva je sicer januarja na predobravnavnem naroku pred mariborskim sodiščem zavrnila priznanje krivde za kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja in napeljevanja k ponarejanju listin.

Pri podjetju Vini je pred leti kot občinska svetnice občine Ruše z denarjem, ki je namenjen svetniškim skupinam naročila in kupila 30 jopic, občino pa je pri tem oškodovala za 341 evrov. Za dejanje se je kasneje opravičila in odstopila za mesta občinske svetnice in z mesta podpredsednice DZ, ostala pa je poslanka.