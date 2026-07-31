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Rušenje črne gradnje v romskem naselju: na terenu tudi policija

Novo mesto, 31. 07. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Odstranitev črne gradnje v romskem naselju Ruperč Vrh

V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev nelegalno zgrajenega objekta. Pri rušenju in odvozu poslopja sodelujejo pristojne službe, zaradi morebitnih napetosti pa policija zagotavlja okrepljeno varnostno podporo. Na terenu so številne policijske enote, območje pa naj bi nadzoroval tudi policijski helikopter.

V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu danes poteka odstranitev nelegalno zgrajenega objekta. Trenutno poteka rušenje poslopja, dogajanje pa spremlja tudi okrepljena prisotnost policije.

Na terenu je več policijskih enot, po poročanju domačinov območje ves čas nadzoruje tudi policijski helikopter. Policija je razložila, da je Mestni občini Novo mesto zagotovila asistenco, saj lahko ta v skladu z 12. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije pomoč zahteva, kadar pri izvajanju svojih zakonsko določenih nalog naleti na upiranje ali ogrožanje oziroma ga utemeljeno pričakuje.

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da so po preučitvi vseh okoliščin ocenili, da so pogoji za izvedbo asistence izpolnjeni. Na kraj so zato napotili ustrezno število policistov, ki zagotavljajo varnost vseh udeleženih. Kot so še dodali, postopek za zdaj poteka brez posebnosti.

Današnje rušenje je že drugi takšen poseg v romskih naseljih na območju Novega mesta v kratkem času. Prvo odstranjevanje nelegalno zgrajenega objekta je potekalo 10. julija v naselju Brezje-Žabjak. Takrat so na podlagi odločbe gradbenega inšpektorata odstranili objekt, ki je bil zgrajen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču.

Tudi pri tem posegu je policija zagotavljala asistenco zaradi varnosti izvajalcev, postopek pa je po navedbah pristojnih minil brez večjih posebnosti. Na Mestni občini Novo mesto so ob tem za portal Moja Dolenjska poudarili, da si dolgoročno prizadevajo za urejanje romskih naselij v skladu z zakonodajo, urejanjem lastniških razmerij in postopki legalizacije.

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Odstranitve nelegalno zgrajenih objektov v romskih naseljih na Dolenjskem se praviloma izvajajo na podlagi odločb pristojnih inšpekcijskih služb. Zaradi morebitnih napetosti pri takšnih postopkih je pogosto prisotna tudi policijska asistenca.

Odstranitev črne gradnje v romskem naselju Ruperč Vrh
Odstranitev črne gradnje v romskem naselju Ruperč Vrh
FOTO: Bralec

Policijska asistenca se praviloma zagotovi na podlagi pisnega zahtevka upravičenca, v katerem morajo biti navedeni razlogi za pomoč policije ter pravna podlaga za izvajanje nalog. Če pisnega zahtevka ni mogoče pravočasno vložiti, se lahko pomoč zagotovi tudi na podlagi ustnega zahtevka.

Policija pri takšnih postopkih zagotavlja predvsem varnost upravičencev in drugih udeležencev, medtem ko so za zakonitost svojih ukrepov odgovorni organi, ki izvajajo svoje naloge.

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