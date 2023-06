Drugi tir Ljubljana–Kranj: stroka predlaga varianto skozi Labore

Jurkovič je pojasnil, da vse tri variante preučujejo in da bodo izbrali najustreznejšo, ki jo bodo predlagali v osnutku državnega prostorskega načrta. Pri vrednotenju variant naj bi upoštevali okoljski, prostorski in tehnološki vidik pa tudi družbeno sprejemljivost.

Točno koliko hiš bi bilo treba rušiti, ni znano. Domačini Orehka, ki odločno nasprotujejo tej trasi in so proti njej zbrali 2600 podpisov, govorijo, da več kot dvajset, na Direkciji za infrastrukturo pa, da dobrih 10.

Projektanti so zato iskali rešitev, kako krivino ublažiti in pripravili še dve varianti. Ena je pokrit vkop skozi Orehek, ki razburja krajane. Čeprav so, kot je zagotovil Jurkovič, izbrali traso, kjer je največja vrzel v stanovanjski gradnji. Nekaj objektov bi bilo treba vseeno porušiti, rušitve bi bile potrebne tudi ob širitvi obstoječe trase, je povedal Jurkovič.

Spomnimo.

Da naj bi nova železniška proga od Ljubljane do Kranja potekala čez Orehek, so krajani izvedeli kar na Facebooku iz objave kranjskega podžupana. Ker je bila objava prvega aprila, so upali, da gre za šalo, a se je izkazalo, da ni tako. "Prve dni nisem spala, mislila sem, da me bo infarkt," je za oddajo Svet na Kanalu A povedala mama dveh otrok, ki z možem gradi hišo v naselju, a kar naenkrat ni več vedela, ali bo lahko mlada družina v njej kdaj tudi živela.

Z gradnjo dvotirne železniške proge Ljubljana – Kranj naj bi začeli leta 2027, zgradili pa bi jo do leta 2030. Orehek naj bi postal prvi kraj v Sloveniji, ki bi imel podzemno postajališče. Po grobih ocenah je vrednost projekta približno 600 milijonov evrov.