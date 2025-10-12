Svetli način
Slovenija

'Rušenje neodvisnih državnih organov ima lahko številne posledice'

Šentjur, 12. 10. 2025 21.24 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
9

Rušenje neodvisnih državnih organov z grobim obračunavanjem v javnosti ima lahko številne posledice. Najhujša je rušenje zaupanja v pravno državo, druga, ki se je morda politiki ne zavedamo dovolj, pa je, da se ruši tudi zaupanje v politiko in politike same – o sporu med kabinetom predsednika vlade in KPK meni predsednica Nataša Pirc Musar.

Predsednica RS Nataša Pirc Musar
Predsednica RS Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je na aktualno dogajanje, potem ko je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi v javnem pismu premierja Roberta Goloba pozval, da se zavzame za vrnitev javne komunikacije na spoštljivo raven, namesto tega pa naletel na oster odziv premierjevega kabineta, odzvala za TV Slovenija ob robu današnjega vseslovenskega srečanja kmetov na Slomu pri Ponikvi.

Preberi še Svoboda za umiritev strasti med premierjevim kabinetom in KPK, za spoštovanje tudi SD in Levica

Predsednik protikorupcijske komisije Šumi je Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu pozval, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in ostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

A iz premierjevega kabineta so odgovorili z ostrim odzivom, v katerem so zapisali, da so Šumijevo pismo, ki po njihovem vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa, sprejeli z veliko mero začudenja. "Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji," so sporočili iz premierjevega kabineta.

Preberi še Šef KPK Golobu očita napade. Premierjev kabinet: Očitki brez stvarne osnove

Od dopisovanja se je distancirala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sicer članica Gibanja Svoboda, ki je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da obračunavanje politike s KPK ni v skladu z njenimi vrednotami in načeli. Kot je dodala, spoštuje, da so mnenja o delovanju nadzornih institucij različna, kljub temu pa jim moramo v demokratični družbi in pravni državi pokazati temeljno spoštovanje.

Preberi še Je lahko KPK nad zakonom? Ali želi Svoboda utišati neodvisne institucije?

Koalicijski SD in Levica sta prav tako izpostavili pomen spoštovanja neodvisnih institucij, iz poslanske skupine Svobode pa so sporočili, da je čas, da se razplamtele strasti umirijo, institucije pa naj svoje delo opravijo daleč od medijev in politike.

predsednica Nataša Pirc Musar KPK Robert Golob Robert Šumi
Naslednji članek

Kaj si slovenski državni vrh obeta od obiska generalnega sekretarja Nata?

  • Regal
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk7
12. 10. 2025 21.59
+0
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
1 1
frenk7
12. 10. 2025 21.59
+0
Samo, da pri nas ne vlada več klerojanšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli….
ODGOVORI
1 1
frenk7
12. 10. 2025 21.58
+0
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
ODGOVORI
1 1
frenk7
12. 10. 2025 21.57
+0
Karkoli,…. je boljše od janšistične diktature, ki državljane pretepa in obmetava s solzivcem.
ODGOVORI
1 1
Thor78
12. 10. 2025 21.56
+2
Pa kdaj bo narod dojel, da je golobova svoboda v bistvu diktatura.
ODGOVORI
2 0
frenk7
12. 10. 2025 21.56
+0
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem.
ODGOVORI
1 1
borjac
12. 10. 2025 21.48
+1
"Rušenje neodvisnih državnih organov ima lahko številne posledice" , pravi predsednica Musarjeva , ki je "pošten" advokat , sicer pa zakaj ona plačuje Bobnarjevo , ki ruši predsednika vlade ??? resnična "nevtralnost" predsednice Musarjeve , ki daje plačo Bobnarjevi , ki HOČE ZRUŠITI VLADO IN PV dr. Goloba ...
ODGOVORI
2 1
frenk7
12. 10. 2025 21.55
-1
++++++++++++++++++
ODGOVORI
0 1
BroNo1
12. 10. 2025 21.38
+3
Kje so zdaj Nike Kovač pa Jenulli, pravičniki za narod, opa, le takrat, ko jim paše?! Banda leva okoriščevalska, s pretvezo za ranljivega človeka, v bistvu pa je to elita!!!
ODGOVORI
3 0
