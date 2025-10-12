'Rušenje neodvisnih državnih organov ima lahko številne posledice'

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je na aktualno dogajanje, potem ko je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi v javnem pismu premierja Roberta Goloba pozval, da se zavzame za vrnitev javne komunikacije na spoštljivo raven, namesto tega pa naletel na oster odziv premierjevega kabineta, odzvala za TV Slovenija ob robu današnjega vseslovenskega srečanja kmetov na Slomu pri Ponikvi.

Svoboda za umiritev strasti med premierjevim kabinetom in KPK, za spoštovanje tudi SD in Levica

Predsednik protikorupcijske komisije Šumi je Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu pozval, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in ostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

A iz premierjevega kabineta so odgovorili z ostrim odzivom, v katerem so zapisali, da so Šumijevo pismo, ki po njihovem vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa, sprejeli z veliko mero začudenja. "Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji," so sporočili iz premierjevega kabineta.