Slovo od hiše, ki bo porušena: 'Pri srcu mi je težko'

"Mešani občutki, pri srcu mi je težko," pripoveduje Cveta Berložnik, ki se po katastrofalnih poplavah poslavlja od svoje hiše, ki sta jo zgradila z možem. Usodnega avgustovskega dne ji je podivjana voda odtrgala polovico hiše, v zadnjem trenutku se je umaknila. Po letu in pol se začenja rušenje stavb, ki so jih strokovnjaki ocenili kot neprimerne za bivanje. 258 je takšnih objektov v državi. In prva je prav Berložnikova hiša na Prevaljah, ki so ji že odstranili streho, v sredo pa jo bodo začeli rušiti.