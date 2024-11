Rušenje uničenih domov: 22 lastnikov že prejelo odškodnine

Kot je v današnji izjavi medijem poudaril vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, so prvo odškodnino izplačali že konec oktobra, kar je bilo prej, kot so načrtovali. "Vse priprave pogodb trenutno potekajo tekoče, brez zastojev. Zaenkrat nimamo večjih izzivov in tudi izplačila potekajo v skladu s pogodbami. To pomeni, da so izplačila izvedena najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi podpisa pogodbene stranke. Do zdaj smo se držali teh rokov, verjamem, da bo tako potekalo tudi v prihodnje," je izpostavil.

Pristojni so v veliki večini zaključili tudi postopke cenitev za vseh 258 objektov, za katere je vlada na začetku oktobra potrdila sklep o odstranitvi. Med lastniki omenjenih objektov se jih še vedno večina odloča za izplačilo odškodnin. Do danes je bilo z njimi podpisanih 82 pogodb za odkup ogroženih objektov.

Po pričakovanjih Šefica bi lahko bile vse odškodnine izplačane v prvih treh mesecih prihodnjega leta. "Nekaj izzivov pri tem je še vedno glede neurejenosti zemljiškoknjižnih zadev, kot so vpisi hipotek, zaznamb, ki jih je treba urediti in v teh primerih se lahko postopki tudi nekoliko zavlečejo. Na to smo lastnike opozarjali že na individualnih pogovorih v začetku leta. Nekateri so to že uredili, nekateri pa urejajo sedaj," je priznal Šefic.