Ruševine Majdičevega mlina v Kranju ogrožajo varnost

Konec prejšnjega tedna se je namreč porušil del objekta in posredovati so morali kranjski poklicni gasilci. Iz dela razpadajoče stavbe so odstranili zidake, ki so najbolj ogrožali sosednjo stavbo. Del strehe in poškodovano strešno okno so prekrili s PVC folijo. Kot so poudarili na Gasilsko reševalni službi Kranj, so ukrepi začasni in ne preprečujejo nadaljnjega razpadanja stavbe. O tem, da razpadajoča stavba ogroža vse v neposredni bližini, so obvestili tudi Policijo.