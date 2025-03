Neuspešen ruski poskus infiltracije v Ukrajino preko plinovoda

Med 80 in 100 pripradnikov ruskih specialnih enot se je v regiji Kursk poskusilo infiltrirati na ukrajinske frontne položaje v bližini mesta Sudzha. Pri tem so uporabili predore, povezane z bližnjim podzemnim plinovodom. Ruski operativci so prehodili približno 15 kilometrov znotraj plinovoda, ki ga je Moskva do nedavnega uporabljala za pošiljanje plina v Evropo. Nekatere ruske enote so nekaj dni preživele v pripravi, preden so udarile na ukrajinske enote iz zaledja v bližini mesta Sudzha, poroča AP.