Rusi v Srbiji v enem letu ustanovili skoraj 5000 podjetij

V Srbijo je lani skupno prišlo skoraj 440.000 Rusov in Ukrajincev. Rusi so v Srbiji v celotnem lanskem letu ustanovili 4278 podjetij, od 1. januarja do sredine februarja letos pa 616. Ukrajinci so v Srbiji lani ustanovili 73 podjetij, od začetka letošnjega leta do sredine februarja pa sedem, kažejo podatki srbske agencije za poslovne registre.

V Srbijo je v minulem letu prišlo 148.927 ukrajinskih državljanov in 294.656 ruskih državljanov, so za novičarski portal Euronews Srbija pojasnili na srbskem notranjem ministrstvu. Ukrajinci v Srbiji lahko bivajo največ 90 dni, Rusi pa 30. Od lani je državo zapustilo 144.895 Ukrajincev in 263.577 Rusov, tako da imajo začasno bivališče v Srbiji trenutno 23.804 državljani Rusije in 706 državljanov Ukrajine. Največ podjetij, ki so v lasti ruskih in ukrajinskih državljanov, je v Beogradu in Novem Sadu, delujejo pa na področju računalniškega programiranja in svetovanja ter oblikovanja in oglaševanja. Prihod ruskih državljanov v Srbijo je povzročil tudi veliko rast cen stanovanjskih najemnin, zlasti v Beogradu in Novem Sadu. Ta se je po besedah nepremičninskih strokovnjakov v Srbiji zdaj začela umirjati, a padca cen vseeno ne pričakujejo.