Slovenija

'Rusija in Kitajska ne kažeta večjih ambicij po Grenlandiji'

Ljubljana, 21. 01. 2026 07.18 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
24UR ZVEČER
Faris Kočan in Bogomil Ferfila

Ali svetovni red, kot smo ga poznali, razpada pred našimi očmi? Se poslavljamo od razmerij med državami, ki so slonela na mednarodnem pravu in tem, kar je prav? Ameriški predsednik Donald Trump iz dneva v dan ponavlja, da bodo ZDA dobile Grenlandijo, za dosego tega cilja pa ne izkjučuje niti uporabo vojske. Prihajamo v obdobje ko bo v odnosu med državami veljal le zakon najmočnejšega? In kaj to pomeni za dvomilijonsko Slovenijo?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Strokovnjaka o dejanjih Trumpa
    10:16
    Iz 24UR ZVEČER: Strokovnjaka o dejanjih Trumpa
  • Iz 24UR ZVEČER: Boj za Grenlandijo
    03:09
    Iz 24UR ZVEČER: Boj za Grenlandijo

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za mednarodne odnose Farisa Kočana in Bogomila Ferfilo. Slednji meni, da ni realne možnosti, da bi ameriški predsednik Donald Trump vojaško napadel Grenlandijo oz. da bi otok zasedla ameriška vojska.

Meni, da Trump v zadnjem času pogosto uporablja strategijo napovedovanja potez, ki pa jih nato ne izvede, medtem ko se odloča za dejanja, o katerih v naprej javno ne govori. Kot primer je navedel Venezuelo. Po drugi strani je Kočan opozarja, da je pri Trumpu ključno poslušati tudi podtone njegovih izjav. Po njegovih besedah predsednik ZDA veliko govori, presenetljivo velik delež svojih napovedi pa da tudi uresniči.

Preberi še Lavrov: Grenlandija ni naravni del Danske

Ocenjuje, da je približno 80 odstotkov napovedi v preteklosti tudi dejansko izvedel, "čeprav smo se mu na nek način vedno posmehovali in ga razumeli kot nekoga, ki ne izpolnjuje svojih napovedi".

Trump po Kočanovem mnenju enako ostro nastopa do zaveznikov kot do nasprotnikov, zunanjo politiko pa dojema predvsem kot transakcijsko.

Ferfila pa je prepričan tudi, da je Trump pri Grenlandiji pretiraval z oceno njene strateške varnostne pomembnosti za ZDA. Po njegovih besedah ne Rusija ne Kitajska ne kažeta resnih ambicij po Grenlandiji, saj je Rusija osredotočena na vojno v Ukrajini, Kitajska pa na dolgoročni razvoj z ambicijo, da do leta 2050 postane vodilna gospodarska in politična sila: "Tu je Trump malce pretiral glede nevarnsoti grožnje."

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

 

donald trump zda bogomil ferfila faris kočan

KOMENTARJI6

osservatore
21. 01. 2026 08.41
"Ferfila pa je prepričan tudi, da je Trump pri Grenlandiji pretiraval z oceno njene strateške varnostne pomembnosti za ZDA". Najbrž res ni problem v strateški pomembnosti Grenlandije, ampak Ferfila je podcenil rudna bogastva. Od redkih zemelj, urana do nafte (ob obali), kljub oteženimi pogoji za izkoriščanje.
Odgovori
+1
1 0
jutri_pa_res
21. 01. 2026 08.40
Grenlandija je kao Dansko ozemlje (kar je pač relikt kolonialnih časov), Danska pa je članica Nata. Torej bi vsak poskus Kitajske ali Ruske agresije na Grenlandijo bil direktni napad na Nato in niti približno ne verjamem, da bi kdo šel v to...Vendar, ZDA bi pač rade tam nemoteno in brez da morajo prositi Dansko namestile svoja oporišča in svoje radarske, protiraketne in vohunske sisteme...
Odgovori
0 0
Dejmonaši
21. 01. 2026 08.26
Strokovnjaka?
Odgovori
+3
3 0
Castrum
21. 01. 2026 08.24
Se strinjam s Ferfilo - nova Jalta.
Odgovori
+0
1 1
Vrtni a
21. 01. 2026 08.08
Temu pa ni verjeti. Trenutno dogaja močna scena, ki je normalni ljudje ne vidijo.
Odgovori
+3
3 0
Vrtni a
21. 01. 2026 08.09
Normalni = mišljeno ti, ki niso na oblasti velesil.
Odgovori
+3
3 0
