'Rusija in Kitajska ne kažeta večjih ambicij po Grenlandiji'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za mednarodne odnose Farisa Kočana in Bogomila Ferfilo. Slednji meni, da ni realne možnosti, da bi ameriški predsednik Donald Trump vojaško napadel Grenlandijo oz. da bi otok zasedla ameriška vojska.
Meni, da Trump v zadnjem času pogosto uporablja strategijo napovedovanja potez, ki pa jih nato ne izvede, medtem ko se odloča za dejanja, o katerih v naprej javno ne govori. Kot primer je navedel Venezuelo. Po drugi strani je Kočan opozarja, da je pri Trumpu ključno poslušati tudi podtone njegovih izjav. Po njegovih besedah predsednik ZDA veliko govori, presenetljivo velik delež svojih napovedi pa da tudi uresniči.
Ocenjuje, da je približno 80 odstotkov napovedi v preteklosti tudi dejansko izvedel, "čeprav smo se mu na nek način vedno posmehovali in ga razumeli kot nekoga, ki ne izpolnjuje svojih napovedi".
Trump po Kočanovem mnenju enako ostro nastopa do zaveznikov kot do nasprotnikov, zunanjo politiko pa dojema predvsem kot transakcijsko.
Ferfila pa je prepričan tudi, da je Trump pri Grenlandiji pretiraval z oceno njene strateške varnostne pomembnosti za ZDA. Po njegovih besedah ne Rusija ne Kitajska ne kažeta resnih ambicij po Grenlandiji, saj je Rusija osredotočena na vojno v Ukrajini, Kitajska pa na dolgoročni razvoj z ambicijo, da do leta 2050 postane vodilna gospodarska in politična sila: "Tu je Trump malce pretiral glede nevarnsoti grožnje."
