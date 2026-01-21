'Rusija in Kitajska ne kažeta večjih ambicij po Grenlandiji'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za mednarodne odnose Farisa Kočana in Bogomila Ferfilo. Slednji meni, da ni realne možnosti, da bi ameriški predsednik Donald Trump vojaško napadel Grenlandijo oz. da bi otok zasedla ameriška vojska.

Meni, da Trump v zadnjem času pogosto uporablja strategijo napovedovanja potez, ki pa jih nato ne izvede, medtem ko se odloča za dejanja, o katerih v naprej javno ne govori. Kot primer je navedel Venezuelo. Po drugi strani je Kočan opozarja, da je pri Trumpu ključno poslušati tudi podtone njegovih izjav. Po njegovih besedah predsednik ZDA veliko govori, presenetljivo velik delež svojih napovedi pa da tudi uresniči.