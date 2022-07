Rusija Slovenijo uvrstila na seznam neprijateljskih držav

"Vlada je posodobila seznam tujih držav, ki se ukvarjajo z neprijateljskimi aktivnostmi, usmerjenimi proti ruskim veleposlaništvom in konzulatom v tujini. Na ta seznam so bile dodane Grčija, Danska, Slovenija, Hrvaška in Slovaška," je odločitev sporočila tiskovna služba ruske vlade. Odlok je podpisal premier Mihail Mišustin.

Ruska vlada je v njem natančno opredelila število posameznikov, bivajočih v Rusiji, s katerimi lahko veleposlaništva in konzulati omenjenih držav sklenejo pogodbe o zaposlitvi. Za Grčijo je to število 34, za Dansko 20 in za Slovaško 16. Slovenija in Hrvaška osebja sploh ne moreta najemati, piše ruski Interfax.

Tiskovna služba sporočila zaključuje z besedami, da seznam ni dokončen in da se lahko še podaljša.