Rusija vrnila zajete ukrajinske ladje

Ladje je Rusija zajela pred skoraj natančno enim letom, 25. novembra lani, prav tako na tem območju. Rusi so pri tem streljali in ranili dva mornarja. Šlo je za dve manjši bojni ladji in vlačilec, ki so po mnenju Rusov nezakonito vstopili na njihov teritorij, kar je Kijev zanikal. Rusi so takrat sporočili, da so "za provokacijami stali zahodni patroni ukrajinskega režima".

Rusija je dva mornarja, ki sta bila na krovu zajetih ladij, vrnila septebra v izmenjavi zapornikov, še piše Reuters.