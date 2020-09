Porušili bodo rastlinjak, kam z rastlinami, še ne vedo: 'Kot da bi Narodni galeriji odvzeli pol zbirke'

Biotehniška fakulteta ga je, kot pojasni dr. Bavcon, namreč dala v uporabo Inštitutu za biologijo in jim že leta 2015, brez vednosti Botaničnega vrta, dovolila rušitev rastlinjaka. Tako so ga dejansko brez vednosti vrta dali za 99 let v uporabo NIB-u, poudarja Bavcon. Inštitut za biologijo pa bo zdaj obstoječo stavbo porušil in postavil novo, večjo, ki pa bo stala tudi na območju rastlinjaka.

A zaplet z rušitvijo rastlinjaka ima dolgo brado. Na južnem delu območja je bil sicer sprva predviden nov botanični vrt, a načrt ni nikoli zaživel. "Leta 1995 sem ob dokončanju gradnje biološkega središča predlagal, da tedaj še nedokončano stavbo (vhodni objekt) podaljšamo navzgor do gozda in navzdol proti Glinščici, da bo dovolj prostora tako za nov botanični vrt kot za NIB. To ni bilo sprejeto. Danes se bo to še ne amortizirano stavbo podrlo in razširilo v skladu z mojim tedanjim predlogom. V tej novi stavbi pa prostorov za botanični vrt ni več," je pojasnil Bavcon.

In kljub temu so uspeli stari botanični vrt na Ižanski cesti v teh letih obnoviti in spada med najbolj aktivne vrtove v EU, kar mu priznava svetovna organizacija BGCI. Leta 2018 je bil izmed 3500 vrtov izbran v deseterico vrtov na svetu za test za pridobitev certifikata svetovne organizacije botaničnih vrtov v Londonu. Samo šest vrtov je potem leta 2018 dobilo dva svetovna certifikata in naš vrt je bil med njimi, s ponosom pove dr. Bavcon.

Gre za velike in stare sredozemske rastline v čebrih, ki smo jih dobili z izmenjavo iz tujih vrtov in se jih ne sme prodati niti podariti. So del naše nacionalne zbirke in vsaka ima evidenčno številko.

Za rušitev izvedeli prepozno, mrzlično iščejo rešitve za pet tovornjakov rastlin

Kot pove Bavcon, so za to izvedeli šele pozno pomladi, to je bilo kot strela z jasnega: "Lani je bilo še rečeno, da se še nekaj let ne bo nič gradilo. In mi smo vsaj toliko pričakovali, da se bo nekaj let prej vedelo, da se poskrbi za rastline." Kot dodajo, so lani poleti zaprosili, da jim odstopijo še njihove garaže, ki so bile v uporabi oddelka za biologijo, da so tam naredili laboratorije: "Omenjene gradnje naj namreč še nekaj let ne bi bilo. V dobri veri smo te prostore odstopili. Po nekaj mesecih pa je situacija že drugačna. In lansko leto z državnimi sredstvi na novo zgrajene laboratorije in hodnike do na novo postavljenih pisarniških kontejnerjev bodo porušili, ker se gradnja začenja."

Botanični vrt tako išče prostor za pet tovornjakov rastlin in to rešitev morajo najti v mesecu dni. Kot pravijo, so jih sedaj postavili pred dejstvo, naj rastline, ki prezimujejo v teh rastlinjakih, rešijo, kakor vedo in znajo: "Ko je šlo za predajo prostorov, nas nihče o tem ni vprašal, sedaj pa moramo probleme, ki so jih zakrivili drugi, sami reševati. Gre za velike in stare sredozemske rastline v čebrih, ki smo jih dobili z izmenjavo iz tujih vrtov in se jih ne sme prodati niti podariti. So del naše nacionalne zbirke in vsaka ima evidenčno številko. Tako se moramo poleg vseh finančnih težav, ki pestijo vrt, ubadati še, kam z našimi rastlinami, ki bodo ostale brez prezimovališča."Kot pove, je škoda izjemna. Če bi ostali brez teh rastlin, je podobno, kot če bi Narodna galerija ostala brez polovice zbirke, je jasen dr. Bavcon.

NIB zagotovil nadomestni rastlinjak, a je ta že napolnjen z drugimi rastlinami

V bližini je prav zaradi morebitne rušitve obstoječega rastlinjaka sicer zrasel nov, nadomestni rastlinjak, ki ga je leta 2015 zagotovil NIB. Na NIB-u so nam pojasnili, da je rušitev rastlinjaka predvidena za sredino septembra. Zagotavljajo, da se NIB problematike rušitve predmetnega rastlinjaka zaveda, zato je v skladu s soglasjem Biotehniške fakultete pripravljen le-tej odstopiti v last raziskovalni rastlinjak, ki ga je pred petimi leti zgradil v neposredni bližini lokacije gradnje in ki ga zaradi bližajoče se realizacije investicije ne bo več potreboval. Ta rastlinjak tako površinsko kot funkcionalno dosega oziroma presega kvalitete rastlinjaka sredozemskih rastlin, zatrjujejo. Navedeni rastlinjak je NIB pripravljen prepustiti v last v novembru 2020. NIB je s to gesto pripravljen »vzpostaviti prejšnje stanje« - to je zagotoviti ustrezne nadomestne prostore, ki jih bo Botanični vrt z rušitvijo rastlinjaka izgubil; pri čemer pa NIB kot javni zavod nima pravne podlage za drugačno ravnanje, so nam odgovorili.