"To je leto obletnic," je poudaril vršilec dolžnosti predsednika Društva Slovenija-Rusija Urban Ocvirk. Poleg omenjenega ljubljanskega kongresa in samostojnosti Slovenije je pred 80 leti nacistična Nemčija napadla takratno Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, pred 105 leti pa je bila zgrajena tudi Ruska kapelica. Po oceni Ocvirka bo letošnje srečanje ob kapelici priložnost tudi za razmislek in pogovor o sodelovanju in skupnih vrednotah.

"Ruska kapelica je postala pristen simbol prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom," pa je poudaril ruski veleposlanik Timur Ejvazov. Pri tem je opomnil, da Rusija tovrstnega dogodka, kot je srečanje ob kapelici, nima z nobeno drugo državo. Zadovoljni pa so tudi z vsakoletno udeležbo visokih predstavnikov Slovenije, je dodal.

Tradicionalne prireditve se veselijo tudi v Kranjski Gori, je povedal župan Janez Hrovat.