'Ruska kapelica potrebuje ljudi, da v tišini prižgejo svečko ali položijo venec'

"Letos, še bolj kot v preteklih desetletjih miru, kapelica potrebuje ljudi, da v tišini prižgejo svečko ali položijo venec. Za duše umrlih pod plazom in proti vsem vojnam, nasilju, uničenju in okrutnosti, v katero pelje slepo sovraštvo. Za človečnost, strpnost in modrost. Za mir," so pred dogodkom zapisali pri Društvu Slovenija Rusija.

Društvo, ki vsako poletje organizira slovensko-rusko srečanje, je že februarja obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter poudarilo, da Ruska kapelica pod Vršičem ostaja simbol miru in kulture spoštljivega spominjanja.

Že sinoči je bila sicer v Kranjski Gori tradicionalna katoliška spominska maša, drugih dogodkov pa letos ne bo.