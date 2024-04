Ruska naveza v stranki Resnica: prijateljstvo z izgnanim ruskim agentom

Bojan Potočnik, nekdanji direktor Policije, svetovalec Danila Türka in kandidat zunajparlamentarne stranke Resnica, se je prejšnji torek na veleposlaništvu Ruske federacije srčno poslovil od izgnanega ruskega diplomata Sergeja Lemeševa. Lemeševa je Slovenija razglasila za nezaželeno osebo zaradi škodovanja Sloveniji. S skupino somišljenikov so vojaškega atašeja in podpolkovnika, za katerega se sumi, da je pripadnik ruske obveščevalne službe SVR, pospremili z besedami "Srečno, prijatelj".

70-letni Bojan Potočnik bo tako v kampanjo vstopil z odkrito povezavo do ruskega vohuna Sergeja Lemeševa, ki je po besedah slovenskega Ministrstva za zunanje in evropske zadeve opravljal dejavnosti, neskladne s svojim statusom, in sočasno tudi sodeloval pri ruskih propagandnih aktivnostih zoper interese Slovenije. Na svojem računu na Facebooku je fotografijo srečanja objavil Srečko Uršič, ki je s Potočnikom in še osmimi slovenskimi državljani ruskemu vohunu poklonil sabljo za odpiranje penine s sledečim napisom: "Dragi Sergej. Beseda prijatelj veliko pomeni, tako kot nam veliko pomeniš tudi ti. Vse lepo želimo tebi in družini, kjer koli boš služil domovini." Lemešev je za svojo domovino do izgona iz Slovenije upravljal desetine ruskih državljanov, ki naj bi skrbeli za razpečevanje ruske propagande. Kot kaže, tudi prek Bojana Potočnika in stranke Resnica.

Stranka Resnica je pred dnevi objavila svojo listo za evropske volitve, na njej pa mešanico proticepilskih kandidatov in kandidatov, ki odprto zagovarjajo in podpirajo ruski brutalen in nezakonit napad na Ukrajino. Po objavah na družbenih omrežjih pa kandidati tesnih povezav z Rusijo niti ne skrivajo. Bojan Potočnik je danes upokojenec, pred nekaj leti ga je policija obravnavala zaradi domnevnega napada z nožem na partnerja hčerke. Bil je vršilec dolžnosti direktorja Policije v času vlade Janeza Janše, kandidat za poslanca na listi LDS, generalni sekretar stranke DeSus. Bil je svetovalec obrambnega ministra, vojaški ataše, pristojen za Madžarsko, Bolgarijo in Ukrajino, z enakim činom kot ruski diplomat – vohun Lemešev – in kasneje svetovalec Danila Türka med njegovim mandatom predsednika republike. Prav Türk je v nedavnem pogovoru za nacionalno televizijo sankcije Evropske unije proti Rusiji označil kot vojno dejanje. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović in Bojan Potočnik v tesni povezavi z ruskim diplomatom – vohunom ne vidita težav. Pravita tudi, da se nista srečala prvič in da gre za "srečanje dveh strokovnjakov".

Več o obisku evropskega kandidata Bojana Potočnika pri v Sloveniji nezaželeni osebi Sergeju Lemeševu v oddaji 24UR ob 18.55.