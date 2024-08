EKSKLUZIVNI POSNETKI: Ruska vohuna z družino poletela iz Slovenije, Biden telefoniral Golobu

Po naših neuradnih informacijah sta se o zgodovinski izmenjavi zapornikov v nedeljo prek telefona pogovarjala tudi slovenski premier Robert Golob in ameriški predsednik Joe Biden . Za potrditev te informacije smo zaprosili tudi urad vlade za komuniciranje, ki nam je odgovoril, da je ne morejo niti potrditi niti zanikati. V "vohunskem" jeziku to pomeni, da informacija drži.

Ruska vohuna sta v sredo na Okrožnem sodišču v Ljubljani priznala krivdo. To je bil del dogovora, da sta se lahko vključila v izmenjavo zapornikov. Sodišče jima je dosodilo leto in sedem mesecev zaporne kazni, ki pa sta jo že prestala v pridržanju in priporu. Pripor so jima zato odpravili. Center za socialno delo, ki je vohunoma po aretaciji odvzel dva otroka, pa je tako starša in otroka ponovno združil.

Mrežo ruskih vohunov v Sloveniji naj bi sicer obsojena gradila več kot 10 let, njuna krinka pa je stala več milijonov evrov. Več let sta bila speča, nato pa so ju aktivirali v času vojne v Ukrajini. Njuna funkcija pa sicer ni bila le logistična, temveč naj bi s svojim delovanjem skušala streti podporo vojaški zvezi Nato ter širjenje ruskega narativa in dezinformacij.

Zadnje dni so v javnost začele kapljati informacije o izginjajočih zapornikih iz ruskih in ameriških zaporov. Vse to se seveda ni odvilo po naključju. V strogo varovano akcijo je bilo vpletenih več varnostnih služb: ameriška CIA, nemška BND, turški MIT in tudi slovenska Sova. Za enega ruskega zapornika je Rusija vrnila po dva zapornika.