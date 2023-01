Ruska vohuna za krinko uporabljala Art Gallery 5'14 in IT-podjetje

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) je v Ljubljani izsledila tuja državljana, ki naj bi sodelovala z rusko zunanjo obveščevalno službo (SVR) in ju skupaj z NPU priprla. Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, gre za državljana Argentine Mario Roso Mayer Munos in Ludwiga Gischa .

Preiskava poteka zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine. Za kaznivo dejanje vohunstva jima grozi od šestih mesecev do petih let zaporne kazni, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine pa zaporna kazen do treh let.