Ruska vojska z droni nad civiliste: 'Če bi bila v avtu, bi umrla'

Sergej je sicer le eden izmed 30 civilistov, ki so bili ubiti v nenadnih napadih ruskih dronov v Hersonu. Kot so za BBC povedali na vojaški upravi mesta, so zabeležili v obdobju od 1. julija več kot 5000 napadov z droni, ranjenih je bilo več kot 400 civilistov.

Sergej Dobrovolski , trgovec iz Hersona na jugu Ukrajine, naj bi se nekega dne tik pred poldnevom, vrnil v svoj dom. Ko je stopil na dvorišče, prižgal cigareto in spregovoril par besed s svojim sosedom, je nad seboj zaslišal brenčanje. Ni šlo za kakšno ptico ali muho, temveč kar za dron. Dobrovolski je sicer hitro odreagiral, stekel stran in se poskusil skriti, vendar je bilo prepozno. Granata, ki jo je odvrgel dron, je padla naravnost v njegovo bližino.

Sprva je bilo sicer rečeno, da tako Ukrajina kot Rusija uporabljata drone izrecno v vojaške namene, in ciljata le vojaške infrastrukture. Sedaj pa kot kaže, mnogi pravijo, da se napadom ne izognejo niti civilisti. "Vidijo koga ubijajo," je dejala Sergejeva žena. "Ali se tako želijo boriti, da ubijajo ljudi, ki hodijo po ulicah?"

Ruska vojska se na te obtožbe ni odzvala, od začetka svoje invazije na Ukrajino pa sicer zanikajo, da bi namerno ciljali civiliste. A dokazi govorijo zase.

Številni videoposnetki, ki so bili objavljeni na družbenih medijih, kažejo očitne napade na civiliste. V vsakem videoposnetku je videti dron, kako spremlja gibanje pešca ali motorista v civilnih oblačilih, nato pa odvrže granato. Ali granata dejansko doseže svoj cilj ali pa se civilistu uspe izogniti ni točno razvidno, vendar v veliko primerih kaže na to, da granata pade v neposredno bližino civilista. BBC je uspel preučiti šest od sedmih posnetkov.

Prav tako se različni videoposnetki pojavljajo tudi na različnih kanalih Telegram, kjer so poleg tega objavljene še grožnje ukrajinski javnosti, vključno z opozorili, da so vsa vozila legitimne tarče in da morajo ljudje čim bolj zmanjšati svoje gibanje v javnosti. Vojaška uprava mesta Herson je sicer pojasnila, da je Rusija spremenila vrsto brezpilotnih letal, ki jih uporablja in da mestni elektronski sistemi večine teh dronov ne morejo prestrezati. "Občutek imaš, da te nenehno lovijo, da te nekdo nenehno opazuje in da lahko nekdo vsak trenutek nekaj odvrže nate. To je najhuje," je dejala Kristina Sinia, ki dela v centru za pomoč le en kilometer stran od reke Dnipro.