Ruske sile naj bi prodirale v ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so ruske tankovske enote dosegle zahodno mejo regije Doneck in nadaljujejo ofenzivo v regiji Dnipropetrovsk.

Od začetka ofenzive na Ukrajino februarja 2022 je Rusija zasedla velike dele štirih ukrajinskih regij, ki si jih je nezakonito priključila, poleg Krima, ki si ga je priključila leta 2014.

Napredovanje ruskih sil v osrednjo regijo Dnipropetrovsk je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP simbolen in strateški udarec za ukrajinske sile, ki se v več kot desetletju konfliktov s proruskimi separatisti in rusko vojsko do zdaj še nikoli niso morale boriti na ozemlju te regije.

Dnipropetrovsk je pomembno rudarsko in industrijsko središče za Ukrajino, globlje rusko prodiranje v regijo pa bi lahko imelo resne posledice za ukrajinsko vojsko in gospodarstvo države.

Glede na ocene je imela regija pred začetkom ruske ofenzive približno tri milijone prebivalcev, od tega približno milijon v regionalni prestolnici Dnipro.

Rusija je sporočila tudi, da so njene sile v doneški regiji zavzele vasico Zarja.

Ukrajina pa je po poročanju Reutersa zgodaj davi z droni napadla cilje v Rusiji. Zaradi napada, ki je bil usmerjen proti Moskvi, so morali davi začasno zapreti letališči Vnukovo in Domodedovo v ruski prestolnici, je na Telegramu sporočila ruska uprava za civilno letalstvo.

Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je ruska zračna obramba ponoči sestrelila devet ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. Na mesta, kjer so padli ostanki dronov, so bile napotene reševalne službe, je dejal, pri čemer morebitne škode ni omenjal.

Ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom je povzročil tudi kratek požar v kemični tovarni Azot v tulski regiji, v katerem sta bili ranjeni dve osebi. Sedem dronov pa je bilo uničenih nad kaluško regijo, so sporočile regionalne oblasti. Obe regiji mejita na moskovsko regijo.