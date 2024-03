Ruskega diplomata v Sloveniji označili za 'persono non grata'

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji obvestilo o tem, da je njihov diplomat razglašen za persono non grata. Opravljal je namreč aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom, v skladu z 9. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih pa so ga razglasili za nezaželeno osebo.

Gre za prvi javni izgon, ponavadi takšnim dejanjem sledijo povračilni ukrepi, tako da bi lahko pričakovali, da bodo Rusi izgnali tudi katerega izmed slovenskih diplomatov v Moskvi. Ruski veleposlanik je bil sicer danes na zagovoru na ministrstvu, diplomatu pa so naročili, naj najpozneje do 28. marca zapusti državo.

Po naših informacijah, ki pa jih je prvi objavil Siol, gre za podpolkovnika Sergeja Lemeševa, ki na veleposlaništvu opravlja funkcijo namestnika vojaškega atašeja.