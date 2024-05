Ruski hekerji napovedali nov napad na Slovenijo

"Napovedovalci napovedujejo: Sloveniji obljubljajo teden dni brez elektrike. Ker naši evropski partnerji in prebivalci ne želijo rešiti problema z Ukrajino, smo se odločili, da jih obiščemo in jim pokažemo, kako pravilno ravnati. Odločili smo se tudi zaščititi lokalne prebivalce, ki jih vlada zatira zaradi podpore Rusiji. Če bo vlada ignorirala naša dejanja, bomo veljavnosti napovedi podaljšali na mesec dni. Z vami je bil Cyber Army Herald. Bodite razumni. Slava Rusiji," so hekerji napovedali v najnovejšem video posnetku, namenjenem Sloveniji.

To pa ni njihov prvi poskus. Spomnimo, že konec marca je ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn objavila anonimni video z nagovorom Sloveniji, v katerem so upravičevali napade na našo državo. Zatrjevali so, da ne želijo škoditi državi in navadnim državljanom, saj imamo zastavo z enakimi barvami in da je razlog napada pomoč Ukrajini. Zatrdili so tudi, da je rusko ljudstvo miroljubno in da le odbijajo napade nase.